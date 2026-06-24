México jugará el tercer partido clasificado como primero, pero el nivel incomoda a Javier Aguirre: “No hemos jugado bien”

Hace varios mundiales que en México no sienten una comodidad como la que están experimentando en este 2026, en el que, además, juegan en su casa. La racha de no superar los octavos de final es extensa, incluyendo la eliminación en la primera ronda de Qatar 2022, y el entusiasmo por los dos éxitos iniciales lleva a la creencia de que esta es la oportunidad. Sin embargo, Javier Aguirre, entrenador de la Tri, impone racionalidad y autocrítica para marcar el camino.

Este miércoles, en el inicio de la tercera fecha, esa que para muchos es seguir o irse a casa, clasificar segundos o terminar rezando por ser uno de los mejores ocho terceros, para el combinado mexicano debiera resultar de relajación: aunque en el estadio Azteca pierda por goleada ante República Checa, desde las 22 (horario argentino), nada pondrá en peligro su primer lugar. El sistema olímpico hace que Corea del Sur no pueda superarlo por el duelo entre ambos, ganado en la segunda jornada por los anfitriones (1-0).

El saludo de Javier Aguirre con su extremo izquierdo Julián Quiñones, uno de los mejores jugadores de este México que ganó dos partidos, pero lejos estuvo de disimular las fragilidades. Fernando Llano - AP

Por ende, en las mesas mexicanas de debates predomina desde hace días la necesidad de hablar sobre un protagonista muy especial: Guillermo Ochoa. El arquero, de 40 años, está participando de su sexta Copa del Mundo consecutiva, aunque el arco lo ocupa Raúl Rangel, de 26, que ostenta ambas vallas invictas y no hay motivos para reemplazarlo.

Sin embargo, el clamor popular, en el contexto de un cotejo en el que su selección juega por las ganas de terminar en el grupo A de forma invicta y, en lo posible, con nueve puntos, pide que Aguirre le ceda el puesto al histórico Memo, que tendrá su retiro del equipo nacional tras esta Copa del Mundo. El técnico, durante la conferencia de prensa previa al duelo ante los checos, que están obligados a un triunfo para seguir en carrera, no abrió ninguna puerta pese a sus simpáticas formas de responder sobre el tema.

“Lo dije siempre, desde que volví, que no iba a regalar nada. Que los 26 que están aquí son por merecimientos propios”, inició una de las preguntas que intentó llevarlo al título sobre la cuestión, por sí o por no. Prefirió no darle lugar al dilema y contestó de forma general sobre el rendimiento de su conjunto. Aunque con la respuesta ya concluida y tras una ligera pausa, causó risas en la sala.

"No me vuelvan a preguntar de Memo, cab...".



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“No te contesté nada de Memo, eh”, inició, encogiendo el hombro a modo de desinterés. Y dejó en claro, de forma graciosa y seria a la vez, que no deseaba recibir más inquietudes sobre la titularidad o no del experimentado arquero: “O sea que, moraleja: no me vuelvan a preguntar de Memo, cabrones”.

Cabe aclarar que, a diferencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que en estos días están rompiendo un récord al disputar minutos por sexto Mundial consecutivo, Guillermo Ochoa forma parte de un plantel mundialista también por sexta vez, pero -en caso de que Aguirre así lo decida- sería la cuarta cita mundialista en la que tiene minutos, tras sus titularidades en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por el momento, Guillermo Ochoa solo entrena durante el Mundial, mientras Javier Aguirre lo sigue de cerca: aunque no lo confirmó y pidió que se evitara el tema, podría darle minutos ante República Checa, este miércoles. Fernando Llano - AP

En la misma respuesta, el DT dejó en claro que tiene cierta incomodidad con el rendimiento, quizás lo que fuerce a poner más titulares que los pensados en un escenario sin presiones. No habría un recambio absoluto: de hecho, anunció que volverá César Montes, el capitán que fue echado en la presentación frente a Sudáfrica.

Entonces, estuvo bien marcada su autocrítica. “Yo estoy para tratar de que mis jugadores entrenen bien, coordinen bien, jueguen bien al fútbol y ganen partidos. De momento, estamos en ese proceso. No hemos jugado bien los dos partidos que ganamos, no me he ido plenamente satisfecho”, lanzó Aguirre, ampliando mínimamente su disgusto: “Cometimos errores en defensa y en ataque. Necesitamos que mañana, si no podemos hacer el partido perfecto, al menos, juguemos mejor que en los anteriores”.

Todo un personaje: los gestos de Javier Aguirre tras clasificar puntera a México, aunque admitió en la previa al último partido del grupo que "no hemos jugado bien y no me fui plenamente satisfecho". ULISES RUIZ - AFP

En el debut ante los Bafana Bafana, en un Azteca explotado de hinchas, se hizo sentir el malestar de los hinchas por no ir a buscar más goles y no agobiar a los sudafricanos, que sufrieron dos expulsiones. En medio del clima festivo y el desahogo de los dos goles de aquel 11 de junio, también hubo abucheos al equipo durante el desarrollo.

Pareciera, entonces, que cada compromiso será una prueba. Los triunfos conforman y entusiasman, pero los mexicanos aguardan por un equipo que imponga condiciones en su Mundial. Y Javier Aguirre lo sabe, por eso tiene objetivos claros: ver un mejor nivel y otro triunfo.