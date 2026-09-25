México vs. Colombia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se medien en un duelo México y Colombia en el marco de un amistoso internacional; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre México y Colombia, correspondiente al amistoso internacional, se disputará este sábado 26 de septiembre a las 22.00 h en el M&T Bank Stadium, ubicado en Baltimore, Maryland. El cotejo representa un importante ensayo para ambos seleccionados en el calendario de la temporada 2026.
El momento de los equipos
Ambos combinados nacionales llegan a este compromiso con el objetivo de continuar consolidando sus proyectos deportivos y ajustar piezas tácticas. Mientras México busca probar variantes en su once inicial, Colombia llega con la intención de mantener su ritmo competitivo ante un rival de jerarquía continental.
Números que anticipan el duelo
Este enfrentamiento añade un capítulo más al historial reciente entre ambas selecciones, caracterizado habitualmente por encuentros de alta intensidad y paridad técnica. Ambos elencos llegan al M&T Bank Stadium con la premisa de imponer condiciones en el terreno de juego mediante la posesión del balón y la verticalidad en ataque.
Lo que está en juego
El resultado final servirá fundamentalmente para fortalecer la confianza de los planteles y para que los cuerpos técnicos evalúen el rendimiento de sus futbolistas. Para ambos seleccionados, el triunfo es una cuestión de orgullo y un paso adelante en su preparación de cara a los próximos desafíos oficiales del calendario internacional.
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