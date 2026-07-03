México vs. Inglaterra, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

México e Inglaterra protagonizarán el próximo domingo desde las 21 (hora argentina) en el estadio Azteca uno de los ocho cruces de 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El duelo se transmitirá en vivo por TV a través de Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Mi Telefé, Telecentro Play y DGO; y en la plataformas digitales Flow - Canal 109 y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 2.51 contra 3.25 que cotiza si derrota, es decir una victoria del local. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.30.

El Tri es, además de uno de los coorganizadores, uno de los equipos que mejor funcionamiento mostró y ganó los cuatro partidos que disputó sin recibir goles. En la primera etapa lideró el Grupo A con nueve puntos gracias a sus triunfos sobre Sudáfrica 2 a 0, Corea del Sur 1 a 0 y República Checa 3 a 0. En 16avos superó con holgura a Ecuador 2 a 0.

El elenco dirigido por Javier Aguirre jugará por última vez en el estadio Azteca porque en caso de avanzar a cuartos de final tendrá que mudarse a Estados Unidos. No obstante, tendrá enfrente un rival que está entre los favoritos al título por su historia y la calidad individual de su plantel.

La selección de México ganó sus cuatro partidos sin recibir goles en el Mundial 2026 Natacha Pisarenko - AP

Dirigido por el alemán Thomas Tuchel, el seleccionado británico eliminó en 16avos de final a República Democrática del Congo en un juego donde fue perdiendo en gran parte del mismo y revirtió gracias a un doblete de Harry Kane, su capitán y figura. Antes, lideró el Grupo L con siete unidades producto de un triunfo sobre Croacia 4 a 2, un empate con Ghana 0 a 0 y otra alegría vs. Panamá 2 a 0.

A los Tres Leones los obsesiona ganar la Copa del Mundo porque no lo consiguen desde 1966m cuando fueron anfitriones. Es una gran cuenta pendiente para el país que tiene la mejor liga del mundo y que habitualmente es animador de todos los campeonatos en que participa.

Inglaterra carga sobre sus espaldas más de medio Siglo sin ser campeón del mundo Jacob Kupferman - FR171784 AP

La última vez que ambos países se enfrentaron fue en un amistoso en 2010, en la previa al Mundial de Sudáfrica, y ganó Inglaterra 3 a 1. En copas del Mundo se vieron las caras por única vez en 1966, edición que ganaron los europeos, con victoria de ellos mismos 2 a 0.