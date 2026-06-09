México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El primer partido de los 104 que tendrá el Mundial 2026 será el de México, uno de los tres anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá, ante Sudáfrica, programado para este jueves 11 de junio a las 16 (hora argentina) en el estadio Azteca. El encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo A se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al juego que arbitrará el brasileño Wilton Sampaio, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.44 contra 9.70 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.60.

El seleccionado mexicano es uno de los anfitriones del certamen y tiene altas expectativas a partir de que afronta la Copa del Mundo como local por tercera vez en su historia. De hecho, el escenario más emblemático de su tierra, el Azteca, se convertirá en el único del planeta en albergar eventos de tres ediciones diferentes del evento de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Dirigido por Javier Aguirre, el Tri tiene un plantel con mayoría de jugadores que militan en la liga local y entre los que sobresalen Santiago Giménez y el arquero Guillermo Ochoa, quien llegará a los seis Mundiales y alcanzará esa marca inédita junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes se presentarán posteriormente con sus equipos. En la antesal del certamen, disputó tres amistosos y los ganó: vs. Ghana 2 a 0; Australia 1 a 0; y Serbia 5 a 1.

El equipo norteamericano acumula siete copas del Mundo sin perder en el debut porque la última caída fue ante Noruega en 1994. Curiosamente, el primer partido de la edición venidera de la cita ecuménica lo pone frente al mismo rival con el que protagonizó el juego inaugural de Sudáfrica 2010. Aquella vez, con los Bafana Bafana como anfitriones en el Soccer City de Johannesburgo, empataron 1 a 1 por los goles de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez, uno de los asistentes de Aguirre.

Los africanos, por su parte, accedieron al Mundial con el primer puesto en el Grupo C de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y vuelven a la máxima cita del fútbol luego de 16 años porque la última vez que participaron fue, justamente, como anfitriones. Nunca ganaron en su debut, con derrotas ante Francia en 1998, un empate con Paraguay en 2002 y la mencionada igualdad frente a los mexicanos en 2010.

En la preparación para la Copa del Mundo de 2026, el equipo dirigido por Hugo Broos jugó dos amistosos y cosechó un empate sin goles con Nicaragua y un triunfo sobre Jamaica por 1 a 0.

El primer partido del Mundial 2026 será en el estadio Azteca, remodelado para la ocasión [e]LI MUZI - XinHua

Antes del encuentro, se realizará una de las ceremonias inaugurales de la Copa del Mundo. La fiesta iniciará 90 minutos antes del encuentro, es decir a las 14.30 de la Argentina, y será la primera de las tres previstas -las otras serán en Canadá y Estados Unidos-.

Según trascendió, la apertura tendrá en el escenario a reconocidas figuras de la música de ese país que brillan a nivel internacional como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla. Aunque no se conocieron detalles de cómo se desarrollará, se informó que se expresará la cultura del pueblo azteca “a través del intrincado y festivo arte del papel picado” que es un “poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría”.

Los Ángeles Azules actuarán en la ceremonia de México del Mundial 2026 Prensa

Además del antecedente del Mundial 2010, México y Sudáfrica se enfrentaron en la Copa de Oro 2005 con victoria de los Bafana Bafana 2 a 1 y en un amistoso en el 2000 con triunfo mexicano 4 a 2.

El otro partido del Grupo A será entre Corea del Sur y República Checa, previsto para el mismo jueves a las 23 (hora argentina) en el estadio de Guadalajara.

La historia de los partidos inaugurales de los Mundiales

Desde que comenzaron a jugarse las copas del Mundo en 1930, hubo diferentes criterios para determinar el partido inaugural, el que se realiza luego de la Ceremonia de Apertura. Hasta 1950 se adoptaron distintas propuestas, con ediciones de varios encuentros en simultáneo y en otras donde se presentaron los anfitriones.

En 1966 (Inglaterra) y 1970 (México) fueron los organizadores los que dieron el puntapié inicial y a partir de 1974 se optó porque el campeón defensor protagonice el primer juego. Sin embargo, a partir de 2006 se volvió a modificar la cuestión y, desde entonces, el primer partido lo disputa el anfitrión, como ocurrirá en 2026 con los mexicanos, cuyo país es una de las tres naciones que alberga la competencia.

La lista completa de partidos inaugurales