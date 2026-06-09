México y su increíble plan de movilidad para la inauguración y los fuertes operativos de seguridad

México se convertirá en el primer país del mundo en recibir un Mundial por tercera vez. Este jueves será el partido inaugural entre la selección azteca ante Sudáfrica, que se jugará en el estadio Ciudad de México. Ante la magnitud del encuentro y la expectativa de una movilización masiva de aficionados hacia el escenario, el gobierno de ese país tomó medidas extraordinarias para reducir el tráfico y facilitar los traslados. Además, desde la cúpula mayor se mantienen en vilo por las protestas que amenazan con entorpecer la apertura de la Copa del Mundo.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en una conferencia de prensa que se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se modifican las actividades laborales en oficinas públicas y se exhorta al sector privado durante la jornada inaugural del torneo. “En el Diario Oficial de la Federación salió un decreto que suspende las labores el día 11 de junio de todas las oficinas públicas y privadas. Que no haya tráfico, que no haya problemas para el día de la inauguración del Mundial”, declaró la mandataria.

Claudia Sheinbaum brindó una conferencia de prensa en la que anunció medidas laborales para el día de la inauguración GETTY IMAGES

Durante las últimas semanas, autoridades federales, estatales y de la Ciudad de México trabajaron conjuntamente en un plan de movilidad para evitar colapsos viales. Se espera la llegada de cientos de miles de aficionados a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, además de una importante presencia de turistas nacionales e internacionales.

El decreto también establece la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas del Área Metropolitana de la Ciudad de México. La medida busca disminuir aún más la carga vehicular y permitir que los asistentes al encuentro inaugural puedan desplazarse con mayor facilidad.

Por otro lado, las medidas dispuestas por el Gobierno responden también a reportes que señalan posibles manifestaciones y concentraciones de distintos grupos sociales en las inmediaciones del estadio durante el día del partido. Estas movilizaciones podrían generar complicaciones adicionales en la circulación, por lo que las autoridades buscan minimizar el impacto vial y garantizar que la inauguración de la Copa del Mundo 2026 se desarrolle sin contratiempos.

Así, está previsto que soldados, marinos, guardias nacionales y policías sean desplegados en la capital. “La inauguración está garantizada, no hay problema“, dijo el martes la presidenta Claudia Sheinbaum. “El Mundial se va a disfrutar”. La seguridad se reforzó también en Guadalajara, Monterrey y los principales destinos turísticos; pero este martes su presencia era todavía discreta, incluso en los aeropuertos.

El Estadio Azteca será una fiesta el próximo jueves (Fuente: Getty)

Lo que sí asoma evidente es la sucesión de vallas metálicas que protegen comercios y edificios en el centro de Ciudad de México y el desafío que supone caminar por sus calles bloqueadas por tiendas de campaña de manifestantes.

O los numerosos policías antidisturbios que cerraban el paso de las protestas de maestros que el martes intentaban llegar al Estadio Azteca y mantenían cercado el Zócalo capitalino, la plaza donde está el palacio presidencial y que desde el jueves alojará el festival futbolero más grande del país.

La policía capitalina intensificó los controles en las principales vías de entrada a la ciudad y decomisó pequeños explosivos caseros en autobuses de manifestantes mientras las protestas, desde las sindicales a las de familiares de desaparecidos, amenazan con bloquear la ciudad.

Por otra parte, México tiene un reto por cumplir durante la disputa del Mundial: demostrar que puede evitar que se repitan situaciones de violencia, como sucedieron en febrero con la muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y también con lo que pasó en abril, con el tiroteo en las pirámides de Teotihuacán. “Tiene que haber una estrategia muy puntual para no dejar de proteger algunas zonas (de alta actividad del crimen organizado)... y que haya seguridad en el entorno de la fiesta futbolera”, dijo Rogelio Barba, académico de la Universidad de Guadalajara.