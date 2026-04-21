Así fue el momento en que un hombre armado abrió fuego y mató a una turista en México

Un hombre de 27 años, identificado como Julio César Jasso Ramírez, realizó un ataque armado este lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, uno de los sitios turísticos locales más convocantes, y mató a una mujer muerta e hirió a otras nueve personas antes de suicidarse.

El hombre escaló una de las pirámides y, desde la cima, abrió fuego contra los presentes para luego quitarse la vida. El Gabinete de Seguridad mexicano informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica, se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación, según informó El Universal. En el sitio se encontró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.

Brutal ataque en Teotihuacán

Una turista canadiense murió durante el ataque, mientras que otras nueve personas resultaron heridas, entre ellas, tres colombianos -entre los que se encuentra un niño de seis años-; una canadiense de 26 años que sufrió una herida por arma de fuego en el tórax; un holandés 55 años con fractura del tobillo derecho y un ruso de 42 años que presentó una lesión por disparo de arma de fuego. Todos recibieron atención médica en el Hospital General de Axapusco.

En un reporte, la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de México señaló que fueron hallados más de veinte casquillos calibre 380, un cartucho, una funda para cuchillo táctico y manchas de sangre en el primer descanso del monumento, donde fue localizada una mujer sin vida con disparos en la cabeza.

Tiroteo en la pirámide de Teotihuacán

Según explicó a The Associated Press, una guía turística que se encontraba en el lugar y pidió el anonimato por razones de seguridad, el tirador “no tenía como una percepción de lo que estaba haciendo”.

“Algunas personas, como estaban asustadas, se tiraron pecho a tierra y todos los demás empezamos a bajar”, comentó el guía al relatar cómo el tirador, al ver descender a los turistas por las escalinatas de la pirámide, disparó e hirió a varias personas.

En los videos del episodio, que circularon en las redes sociales, se veía a un hombre armado en la cima de la pirámide, mientras los turistas gritaba con desconcierto y miedo. De momento se escucharon detonaciones que generaron aún más pánico en el lugar. Las imágenes muestran a algunos corriendo por la plaza y a otros resguardados tras los muros de las estructuras de piedra. “¡Llamen a la policía!“, se escucha gritar a una mujer.

Tiroteo en Teotihuacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un comunicado en el que lamentó el episodio y extendió sus condolencias a las víctimas y sus familias. "Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, remarcó.

El atacante, por su parte, fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y de nacionalidad mexicana. Tenía domicilio en Alcaldía Gustavo Madero, en la ciudad de México. Testigos señalaron que, al momento del tiroteo, lucía una remera negra con la leyenda “Disconnect and self destruct” [“Desconéctate y autodestrúyete], además de portar una imagen elaborada con inteligencia artificial en la que aparece junto a David Harris y Dylan Bennett, los autores de la masacre Columbine, ocurrida el 20 abril 1999 en Colorado, Estados Unidos.

Desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indicaron que “la causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes que a su vez permitirán establecer las circunstancias del hecho.

Con información de AFP.