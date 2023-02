Champions League: Milan le gana a Tottenham con un gol de un zurdo picante, nacido en España (y que juega con la 10)

escuchar

Milan le gana a Tottenham por 1 a 0, en un encuentro que se juega esta noche en Italia, por los octavos de final de la Champions League. El gol fue marcado por Brahim Diaz, pícaro, zurdo, nacido en España, pero que tiene la doble nacionalidad, junto con la de Marruecos.

Gigante en Italia y enorme en Inglaterra, Milan y Tottenham se cruzan con deudas pendientes en el torneo local y un mar de inquietudes en Europa. El elenco de Milán suma 41 unidades, 18 menos que Napoli, el líder. El conjunto de Londres tiene 39, a 12 de distancia de Arsenal, el puntero. Nerviosos, entusiastas, con pasión por salir de su propio encierro: así jugaron. Con una diferencia: Milan se puso en ventaja demasiado rápido, por un descuido, en el arranque de la jugada de Cuti Romero, el campeón del mundo y único argentino sobre el campo de juego.

Emerson Royal disputa la pelota con Rafael Leao, en una escena del disputadísimo Milan-Tottenham MARCO BERTORELLO - AFP

Theo Hernández lo anticipó con astucia, prepotencia y rigor físico (justamente, lo mejor que tiene Romero) y la jugada derivó en Brahim Diaz, que luego de un rebote (puso el botín, luego la cabeza), abrió el marcador a los 6 minutos del primer capítulo. Una sorpresa mayúscula del pequeño crack, de 1,70 metros y magia en dosis recortadas. Nació en Málaga, comparte la nacionalidad con la marroquí, por el origen de su padre. Jugó en Manchester City (muy poco), en Real Madrid (verdaderamente poco) y desde hace tres temporadas que está en Milan. Y juega con la 10: por eso, cada vez la pisa, hay suspiro en el Giuseppe Meazza.

El partido sigue con la misma línea: Milan con la lanza, Tottenham con la sintonía fina. Milan corre, mete, va para adelante, sin demasiadas ideas, con el impulso de Rafael Leão. Tottenham es más estilista, pero no le da resultado. Dejan Kulusevski, Harry Kane y Son conviven de maravillas, pero ni cosquillas en el área rival.

Los dos entrenadores son italianos, campeones y experimentados. El local es dirigido por Stefano Pioli, de 57 años y el visitante, por Antonio Corte, de 54. “Creemos que estamos a la altura del Tottenham y podemos pasar. Ganar la Champions puede ser un sueño, pero se nos da bien creer en los sueños. Pero hay que dar un paso a la vez”, subraya Pioli. “En estos partidos, no importa mucho cómo llegues. No sé qué sentirán nuestros oponentes al enfrentarse al escudo del Milan, pero sí sé lo que sentimos nosotros”, advierte el DT del gigante de Europa, que vuelve a jugar una serie eliminatoria de Champions luego de 9 años.

No fue sencillo el trabajo para Cristian Romero, entre Olivier Giroud y Rafael Leão Tottenham Hotspur FC - Tottenham Hotspur FC

Es un partido especial para Conte a nivel personal, pues fue campeón con Inter, clásico rival de Milan, ante el cual sólo había sufrido una derrota al cabo de 14 partidos en su carrera como DT. ”El año pasado hicieron algo extraordinario, nadie se lo esperaba. La alquimia correcta ha sido creada. Pioli tuvo un camino muy largo antes de lograr la victoria y estoy convencido de que se lo merecía mucho antes”, ponderó Conte, que felicitó al DT del Milan tras ganar la Serie A.

“Tenemos que intentar ser positivos, pero está claro que a la larga será difícil gestionar todos los compromisos al mismo tiempo con opciones reducidas. Esperando también no tener otras lesiones. Por el momento, tratemos de usar este período para consolidarnos, tenemos que sufrir. Y lo haremos juntos”, remarca Conte, en referencia a un plantel reducido, si se lo compara con Arsenal, Chelsea, los dos Manchester y Liverpool.

La continuidad del espectáculo tiene poco brillo, limitado interés. Milan ataca poco, se cuida bastante. Juega a una suerte de pacto de no agresión. Tottenham avanza mucho, con la claridad puesta en tela de juicio: con las ráfagas de Son no alcanza. Y en ese contexto, lo poco que inquieta el conjunto italiano, resulta un peligro. Con demasiado ímpetu hacia adelante, Cristian Romero pudo haber sido expulsado: solo recibió una tarjeta amarilla, por una durísima infracción sobre Sandro Tonali. Es un problema sin solución aparente para el cordobés: su juego brusco parece una aventura con final planificado. Y no fue tan intenso durante el Mundial, tal vez porque no estaba en plenitud física.

Entre Giroud y Thiaw casi marcan el segundo, en un final con algunas chispas, de unos y otros. Y la faena acaba con el mismo marcador desde los 6 minutos. Casi, casi, desde que empezó esta historia. Opaca, aburrida, con el festín de Milan, los excesos de Romero y un frío Tottenham.

