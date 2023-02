Sebastián Battaglia habló de su salida de Boca: “En el mejor momento, me echaron, y no sé si fue por algo deportivo o extrafutbolístico”

escuchar

Sebastián Battaglia se refirió a su desprolija desvinculación como DT de Boca, y a más de seis meses de ese momento reconoció: “En el momento que mejor estábamos, me echaron”.

“Nosotros habíamos encontrado una manera y la forma de tener un funcionamiento, que nos llevó un cierto tiempo de trabajo. Lamentablemente la Copa Libertadores fue lo que terminó con este ciclo. A mí me hubiese gustado terminar mi contrato y seguir con el trabajo, que a mi manera de ver era correcto, pero se pensó que no era así y se eligió el cambio. En el momento que mejor estábamos, me echaron”, explicó el exmediocampista en una extensa entrevista con TyC Sports. Y agregó: “No soy ningún desagradecido, sé que tuve la oportunidad de dirigir, aunque pienso que podría haber sido de otra manera. No tan tormentosa. Pero es lo que tocó, es un aprendizaje”.

En relación a su salida, reconoció que antes de enfrentar a Corinthians el club “debió haber sido más agresivo” en la búsqueda de refuerzos, y repitió algo que ya había dicho: “No me arrepiento de lo que dije en la conferencia de prensa”.

Sebastián Battaglia se fue de Boca tranquilo con él mismo, aunque con frustración por un "trabajo que no le dejaron continuar"

Y explicó: “Vino una pregunta y yo respondí, solamente eso. Si herí a a alguien o no, nunca me lo vinieron a decir. No sé si me fui por eso. No sé si mi salida de Boca fue por algo deportivo o extrafutbolístico. Nunca quedó claro. Me fui conforme y la declaración no fue para herir a los jugadores ni mucho menos”.

Por esa época, Battaglia había pedido la incorporación de Martín Payero, un nombre que el Consejo de Fútbol decidió sumar un día después de echar al entrenador. En relación al vínculo con el club, el DT dejó en claro que le gustaría volver a dirigirlo “porque es mi casa y yo quiero a que a Boca le vaya bien”.

Battaglia y Riquelme juntos, en la previa del viaje a Córdoba para disputar la final con Boca ante Tigre

Más tarde, en referencia a su vínculo con Juan Román Riquelme, reconoció: “Hablábamos poco. Me hubiese gustado hablar más con él. Se dio de esa manera y hablaba más con la gente del Consejo. Cada uno tiene su pensamiento, pero lo importante es confiar en el que está al frente del equipo”.

Battaglia no eludió dos focos de conflicto. El primero estuvo relacionado con la situación que vivió con Agustín Almendra (el juvenil tuvo una grosera falta de respeto con él, y no dudó en apartarlo del plantel profesional).

“Lo de Agustín fue una situación que, como cabeza de grupo, tenía que tomar una decisión porque es el rol que me correspondía en ese momento. No fue nada feliz lo que se vivió. Intentaron convencerme de cambiar mi postura. Lo que viví ese día no me pasó nunca ni como jugador ni como entrenador, nunca me pidió disculpas Almendra”, describió.

Battaglia y Agustín Almendra, uno de sus niños mimados, antes de la falta de respeto del mediocampista al DT

En sintonía, agregó: “Me dolió porque es un gran jugador, esas cosas les sirve para que aprendan. Si no me respetaban la decisión de Almendra, me iba del club. No iba a ser fácil seguir de esa manera, me dio mucha tristeza por el futuro que tiene Agustín, ojalá le sirva para su carrera. Tiene un gran futuro”.

El otro tema fue cuando Riquelme obligó al plantel de Boca a bajar del micro para tener una reunión en el vestuario tras una pobrísima actuación en la Bombonera, que terminó con derrota 1 a 0 ante Gimnasia.

“Cuando se dio lo del micro, yo estaba en la conferencia de prensa. Si yo hubiera estado arriba, no bajábamos”, disparó. Y agregó: “Cualquier cosita en Boca se hace gigante e interminable, y eso genera incertidumbre. En ningún momento fue malo el mensaje de Riquelme, yo estaba ahí presente. Pero no era el momento indicado, ni fue la mejor situación.”

Por último, sobre la salida de Agustín Rossi, reflexionó: “Son decisiones personales. Sorprende también que varios jugadores actúen de la misma manera y se vayan así”.

