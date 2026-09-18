Minnesota United FC vs. LA Galaxy por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Minnesota United FC recibe a LA Galaxy en la jornada 27 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Minnesota United FC y LA Galaxy, correspondiente a la jornada 27 de la MLS, se disputará este sábado 19 de septiembre a las 21.30 h en el estadio Allianz Field, ubicado en Saint Paul, Minnesota.
El momento de los equipos
Minnesota United FC llega al compromiso tras una reciente derrota por 4-2 frente a St. Louis City SC, resultado que buscará revertir ante su público. Por su parte, LA Galaxy viene de igualar 1-1 en su último enfrentamiento contra Seattle Sounders FC, manteniendo una tendencia de paridad en sus presentaciones recientes.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos se enfrentan en una etapa avanzada de la temporada 2026, donde cada punto resulta fundamental para sus aspiraciones. La irregularidad mostrada en sus últimos encuentros añade un factor de incertidumbre a este cruce en el Allianz Field.
Lo que está en juego
El resultado de este duelo es vital para las posiciones en la tabla de la MLS a medida que se acerca el cierre de la fase regular. Para Minnesota United FC, el objetivo es recuperar terreno perdido, mientras que LA Galaxy busca sumar de a tres para fortalecer su posición en la clasificación general del certamen.
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