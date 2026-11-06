Minnesota United FC vs. San Jose Earthquakes por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Minnesota United FC y San Jose Earthquakes, correspondiente a la jornada 35 de la MLS, se disputará este sábado 7 de noviembre a las 21.00 h en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al choque con el ánimo en alza tras sus presentaciones previas. Minnesota United FC buscará prolongar su buen andar luego de vencer por 3-1 a Los Angeles Football Club en su última presentación. Por su parte, San Jose Earthquakes también llega motivado tras haber conseguido una victoria por 2-1 ante Real Salt Lake.

Números que anticipan el duelo

El duelo presenta a dos equipos que han logrado sumar de a tres en su compromiso más reciente, buscando cerrar la temporada regular con la mayor cantidad de puntos posible para consolidar su rendimiento en la tabla de posiciones.

Lo que está en juego

Con la etapa decisiva del torneo acercándose, tanto Minnesota United FC como San Jose Earthquakes necesitan mantener la regularidad necesaria para escalar posiciones en la clasificación general de la MLS y reafirmar sus aspiraciones en el certamen.