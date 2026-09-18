Mirassol vs. Botafogo por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

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Mirassol recibe a Botafogo en la jornada 28 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Mirassol y Botafogo, correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 19 de septiembre a las 17.00 h en el Estadio José Maria de Campos Maia, ubicado en la ciudad de Mirassol.
El presente de ambos equipos
El equipo local, Mirassol, llega a este compromiso tras empatar 2-2 ante Vitória en su última presentación. Por el lado del visitante, Botafogo arriba con el envión anímico que significó su reciente triunfo por 3-2 ante Grêmio.
Estadísticas del cruce
Ambos conjuntos llegan con realidades competitivas distintas en la recta final de la temporada. Mientras el Mirassol busca hacerse fuerte en casa, el Botafogo llega con la confianza de haber sumado tres puntos en un duelo exigente contra el conjunto gaúcho.
Lo que está en juego
El resultado de este partido es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en el tramo definitivo del Brasileirao. Mientras los locales necesitan recuperar terreno tras la igualdad previa, el equipo visitante buscará mantener la racha positiva para escalar posiciones en la tabla general.
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