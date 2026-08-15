Mirassol vs. Flamengo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Mirassol y Flamengo, correspondiente a la fecha 23 del Brasileirao Serie A 2026, se llevará a cabo este domingo 16 de agosto a las 18.30 h en el Estadio José Maria de Campos Maia, ubicado en la ciudad de Mirassol.

El momento de los equipos

El local, Mirassol, llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber sufrido una derrota por 3-1 ante Cruzeiro en su presentación anterior. Por su parte, el equipo visitante, Flamengo, arriba con el ánimo en alza después de haber logrado una victoria por 2-0 frente a Vitória en la última jornada.

Estadísticas y antecedentes

Ambos conjuntos llegan con realidades opuestas en cuanto a sus resultados inmediatos, lo que añade un condimento extra al desarrollo del juego. El Mirassol buscará hacerse fuerte en casa para dejar atrás la caída ante Cruzeiro, mientras que el Flamengo intentará prolongar su racha positiva tras el triunfo contra Vitória y consolidar su buen momento fuera de casa.

Lo que está en juego

Este duelo resulta fundamental para las pretensiones de ambos clubes en la temporada 2026. Para el Mirassol, sumar puntos es vital para recuperar terreno en la clasificación, mientras que el Flamengo buscará capitalizar su inercia ganadora para seguir escalando posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A.