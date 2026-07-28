Mirassol vs. Remo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Mirassol y Remo correspondiente a la jornada 21 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este miércoles 29 de julio a las 19.30 h en el Estadio José Maria de Campos Maia, ubicado en la ciudad de Mirassol.

El momento de los equipos

El local, Mirassol, llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Vasco da Gama en su presentación anterior. Por su parte, Remo atraviesa un presente positivo luego de haber conseguido una victoria por 2-0 ante Vitória en la fecha pasada, lo que les permite llegar con la moral alta al estadio de su rival.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán imponer condiciones basándose en sus resultados recientes. Mientras que el Mirassol intenta recuperar la senda del triunfo tras su empate, el elenco visitante llega con el impulso anímico que representa haber mantenido su arco en cero y sumado de a tres en el último duelo disputado.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta vital para las aspiraciones de ambos equipos en la temporada 2026. Sumar tres puntos en esta instancia del campeonato es fundamental para escalar posiciones en la tabla y consolidar sus objetivos deportivos en la máxima categoría del fútbol brasileño.