Henry se involucró de lleno con el Black Lives Matter

Thierry Henry se unió a la causa. El puntapié lo habían dado muchos jugadores de la MLS, la liga de los Estados Unidos, en protestas contra el racismo. La competencia se reanudó en Disney World (Orlando) tras casi cuatro meses de interrupción por el coronavirus y la imagen del DT francés en homenaje a George Floyd dio la vuelta al mundo: Titi se arrodilló y levantó el puño durante 8 minutos y 46 segundos, exactamente el mismo tiempo que estuvo Floyd en el suelo mientras era asesinado por un oficial de policía en Minneapolis.

La imagen impactó. En el silbatazo inicial, Henry se arrodilló y levantó el puño en honor al ciudadano estadounidense Floyd, asesinado el pasado 25 de mayo. "Todos tenemos historias que podemos contar, pero por primera vez están involucradas otras etnias", remarcó en ESPN el entrenador de Montreal Impact, de 42 años. Henry apenas está comenzando su camino al mando de Montreal Impact, que en su estreno perdió ante New Engalnd Revolution por 1-0 con un gol de Gustavo Bou.

"Siempre dije en el pasado, cuando sucedían cosas así, que me insultaban en el campo por el color de mi piel. Me gustaría que otras etnias de mi equipo salieran antes de que lo hiciera yo, eso sería bastante poderoso. Porque al final del juego, no quiero que el periodista le haga la pregunta al negro. Hágale la pregunta a todos y vea si sienten nuestro dolor. Eso tendrá un impacto", añadió Henry.

Tanto la Major League Soccer como el propio Montreal Impact resaltaron esta acción y lo compartieron en las redes sociales. Tras eso, miles de simpatizantes expresaron su apoyo ante este acontecimiento y también elogiaron la decisión del exfutbolista francés, que se consagró campeón del mundo con su país en 1998.

En los últimos días, los jugadores de Inter Miami y Orlando City, protagonistas del choque inaugural, y de otras franquicias de la MLS, saltaron al césped portando tapabocas y camisetas con lemas como 'Black Lives Matter' (La vida de las personas negras importa), 'Black all the Time' (Negro todo el tiempo) y 'Silence is Violence' (El silencio es violencia).

La liga se reanudó con el torneo 'MLS is Back', que se desarrollará con un formato similar al de la Copa del Mundo en canchas sin espectadores del complejo deportivo de Disney World hasta el 11 de agosto.