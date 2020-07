Los jugadores de la MLS mostraron varias consigas contra el racismo en la reanudación del torneo

Jugadores de la MLS, la liga de los Estados Unidos se unieron ayer a las protestas contra el racismo antes del partido con el que se reanudó la competencia en Disney World (Orlando), tras casi cuatro meses de interrupción por el coronavirus. En el primer partido, Orlando City, con goles de Chris Mueller y Nani, derrotó 2 a 1 al Inter de Miami, que había comenzado arriba con el tanto de Juan Agudelo.

El acto para honrar la consigna duró nada menos que 8 minutos y 46 segundos

Los futbolistas de Inter Miami y Orlando City, protagonistas de este choque inaugural, y de otras franquicias de la MLS, saltaron al césped portando tapabocas y camisetas con lemas como 'Black Lives Matter' (La vida de las personas negras importa), 'Black all the Time' (Negro todo el tiempo) y 'Silence is Violence' (El silencio es violencia).

Sin hinchas, los jugadores titulares de ambos conjuntosse colocaron alrededor del círculo central y apoyaron una rodilla en el suelo mientras los suplentes y los futbolistas de otros equipos, que lucían camisetas negras con mensajes antirracistas, se distribuyeron por el campo y protestaron alzando el puño, que vestían con un guante negro.

Tras la protesta arrancó el juego entre el Inter Miami y Orlando City, los dos equipos del estado anfitrión de Florida, que marca la reanudación de la MLS tras la suspensión del 12 de marzo.

Los puños en alto de los futbolistas de la MLS para honrar la consigna mundial de Black Lives Matter

La liga se reanudó con el torneo 'MLS is Back', que se desarrollará con un formato similar al de la Copa del Mundo en canchas sin espectadores del complejo deportivo de Disney World hasta el 11 de agosto.

Por parte del Inter Miami, equipo debutante esta temporada en la MLS y copropiedad de David Beckham, se destacó la ausencia en el once inicial de su figura mexicana Rodolfo Pizarro (ingresó más tarde) por molestias físicas, mientras que el Orlando City alineó a su estrella portuguesa Nani, que marcó el gol del triunfo sobre la hora.