Mohamed Salah llegó a Turquía para comenzar un nuevo desafío en su carrera, en el club Trabzonspor

Luego de casi una década como referente del Liverpool inglés, el talentoso futbolista Mohamed Salah ya tiene nuevo club. Tras varias semanas de especulaciones sobre su futuro, el egipcio ya se vistió con la camiseta de Trabzonspor, de Turquía. Salah, que llega a la Superliga turca como agente libre, ya arribó esta mañana al aeropuerto de Estambul, se realizó los estudios médicos y, en unas horas, se trasladará a Trebisonda, junto al Mar Negro, sede de su nuevo club.

Los hinchas de Trabzonspor recibieron a Mohamed Salah en el aeropuerto de Estambul OZAN KOSE - AFP

El jugador de 34 años fue calurosamente recibido por los fanáticos turcos en Estambul y, a través de las redes sociales, Trabzonspor les pidió a los hinchas que más tarde asistan al aeropuerto de Trebisonda que para no causar “congestión en el transporte, eviten el uso de vehículos privados” y que tampoco utilicen pirotecnia y bengalas “para no complicar el tránsito aéreo en la zona”. Trabzonspor le realiza un contrato por dos temporadas a Salah, que disputará la liga turca por primera vez y será el séptimo equipo en su carrera.

El egipcio Mohamed Salah, exreferente de Liverpool, ya se sometió a los estudios médicos de su nuevo club, Trabzonspor de Turquía trabzonspor.org.tr

El anuncio de Trabzonspor, club cuya camiseta es de colores celeste, granate y blanco, terminó de despejar una de las incógnitas del mercado de pases europeo. Desde que concluyó su ciclo en Liverpool, Salah fue vinculado con equipos de Arabia Saudita, de la MLS estadounidense y de Turquía. Incluso, en las últimas semanas trascendió que Besiktas había estado cerca de incorporar al zurdo, aunque las negociaciones no prosperaron.

Salah junto a su familia, en el campo de juego de Liverpool, donde alcanzó la categoría de "leyenda" y se despidió tras nueve años

Salah deja Liverpool como una de las máximas leyendas de la institución. En nueve temporadas disputó 442 partidos, convirtió 257 goles y conectó 123 asistencias. Además, ganó nueve títulos: una Champions League, dos Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Community Shield, una Supercopa y un Mundial de Clubes. Su producción ofensiva y su regularidad lo ubicaron entre los futbolistas más determinantes de la historia del conjunto inglés.

Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:



“Bize Her Yer Trabzon!” ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026

Salah deja atrás una etapa histórica en los Reds, donde se convirtió en uno de los máximos referentes del equipo. Ahora afrontará un nuevo desafío en la Superliga de Turquía, con el objetivo de prolongar una carrera que lo consolidó entre los futbolistas más destacados de su generación. El primer objetivo será la fase de clasificación de la Europa League, etapa a la que Trabzonspor accedió luego de finalizar en el tercer puesto en la Superliga del año pasado. Su último título en Turquía lo logró en 2022 y es uno de los pocos clubes en condiciones de plantarse ante Galatasaray, Fenerbahçe y Besiktas, los grandes del país.