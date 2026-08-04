Mohamed Salah se muda a Turquía: su nuevo club anunció el acuerdo y el crack egipcio firmará por dos temporadas

Mohamed Salah ya tiene nuevo club. Después de varias semanas de especulaciones sobre su futuro, Trabzonspor será su nuevo destino. Luego de finalizar su vínculo con Liverpool, tras casi 10 años en el club, con el que ganó una Champions League y dos Premier League, llega a la Superliga de Turquía como agente libre.

Así lo confirmó el especialista en mercado de pases Fabrizio Romano. El club turco alcanzó un acuerdo para incorporar al delantero egipcio, de 34 años, con un contrato por dos temporadas. Salah disputará la liga turca por primera vez y será el séptimo equipo en su carrera.

🚨💣 BREAKING: Mo Salah to Trabzonspor, here we go! Club confirms agreement in place for the Egyptian striker.



Salah joins on two year deal as free agent after leaving Liverpool. pic.twitter.com/JhILAobRvE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

La institución turca primero publicó un comunicado en el que informó el inicio de las negociaciones para concretar la transferencia. Poco antes, además, había difundido un video con las pirámides de Egipto y el estadio de fondo, una clara referencia a la inminente llegada del capitán de la selección egipcia.

Horas más tarde, Trabzonspor dio otro paso y confirmó que Salah arribará este miércoles a Turquía para completar su incorporación. El club informó que el delantero, luego de someterse a los exámenes médicos habituales, luego viajará a Trabzon. Además, anticipó que durante la jornada difundirá, a través de sus canales oficiales, el cronograma y los detalles del recibimiento que preparó para el egipcio.

El anuncio terminó de despejar una de las grandes incógnitas del mercado de pases. Desde que concluyó su ciclo en Liverpool, Salah fue vinculado con equipos de Arabia Saudita, la MLS y distintos clubes de Turquía. Incluso, en las últimas semanas trascendió que Besiktas había estado cerca de incorporarlo, aunque las negociaciones no prosperaron.

Salah deja Liverpool como una de las máximas leyendas de la institución. En nueve temporadas disputó 442 partidos, convirtió 257 goles y repartió 123 asistencias. Además, ganó nueve títulos: una Champions League, dos Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Community Shield, una Supercopa y un Mundial de Clubes. Su producción ofensiva y su regularidad lo ubicaron entre los futbolistas más determinantes de la historia reciente del conjunto inglés.

Salah deja atrás una etapa histórica en los Reds, donde se convirtió en uno de los máximos referentes del equipo inglés. Ahora afrontará un nuevo desafío en la Superliga de Turquía, con el objetivo de prolongar una carrera que lo consolidó entre los futbolistas más destacados de su generación. El primer objetivo será la fase de clasificación de la Europa League, etapa a la que accedió luego de finalizar en el tercer puesto en la Superliga del año pasado. Su último título en Turquía lo consiguió en 2022, y es uno de los pocos clubes en condiciones de plantar cara a Galatasaray, Fenerbahçe y Besiktas, los tres grandes de Estambul.