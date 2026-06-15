Moisés Caicedo detuvo el juego por un dolor y el árbitro aplicó una de las nuevas reglas: la furia del ecuatoriano
El volante central se revolcó ante una infracción no cobrada, pero se levantó rápido cuando el juez permitió la asistencia médica
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Entre las llegadas de peligro, principalmente de Ecuador, y un encuentro de mucha pierna fuerte, sobre todo por parte de los jugadores de Costa de Marfil, hubo una situación que no pasó inadvertida y que expuso a una buena cantidad de personas que aún desconocen los cambios en el reglamento que se emplean desde este Mundial 2026. La sentencia incluye a los protagonistas, lo que es aun más insólito.
Porque ya no solo se trata, evidentemente, de las ganas de un protagonista de protestar de manera vehemente para intentar vencer a una muñeca rígida que implementa desde la conducción los asteriscos que el renovado reglamento aclara desde hace unos días, aprobado por la International Board. Significa, más bien, que existe una despreocupación por conocer qué puede suceder ante hipotéticas situaciones que por estos días se juzgan de una u otra manera. Entonces, puede terminar costando caro para los equipos.
En ese sentido, el seleccionado de Sebastián Beccacece sufrió, pero no tuvo mayores problemas. La situación se dio antes de los 20 minutos del primer tiempo. El árbitro francés Francois Letexier no cobró una infracción que reclamó Moisés Caicedo, volante central ecuatoriano. El jugador se revolcó sobre el césped, tomándose la pierna y quejándose de una molestia. Al no levantarse, el juez permitió el ingreso de los médicos, pero enseguida el hombre de Chelsea se paró por sus medios. Los asistentes ya habían ingresado unos metros dentro del campo y al árbitro parece no haberle gustado.
Pese a eso, aplicó lo que consideró justo, con el nuevo reglamento en la mano. Algo exigente por de más, también es cierto. Como si quisiera debutar la reglamentación. Le pidió a Caicedo que saliera por un costado y esperara para reingresar: el mediocampista creía, según se percibió, que enseguida el referí daría la seña que lo devolviese al juego, en un acto formal. Pero no. Ocurrió lo que se estipulaba en el nuevo mundo del fútbol, no lo que esperaba el número 23: quedó detrás de la línea lateral por un minuto (o más) y recién ahí recibió la aprobación.
Moisés Caicedo reclamaba incansablemente al árbitro porque no lo dejaba ingresar al campo de juego.— Xavier Segovia (@xaviersegovia32) June 14, 2026
Las nuevas reglas determinan que si un futbolista es atendido pero el partido no fue detenido por FALTA, ese jugador deberá permanecer UN MINUTO fuera. pic.twitter.com/goFsCJ6dA3
Los reclamos enfurecidos del ecuatoriano evidenciaron el desconocimiento de la regla. Aunque pudiera no estar de acuerdo, de saberla, no empezaría con gritos y gestos a los 15 segundos de su salida. Igual que Beccacece, que en una jugada cercana aprovechó para mirar a Letexier y señalarle la franja de enfrente, intentando que se acordara de quien estaba fuera. El francés tenía todo controlado y enseguida levantó su mano, señalándole la espera.
Aunque Caicedo, incluso, recorrió unos metros enfurecido para reclamarle al juez de línea más cercano a su posición con claros gritos de desesperación, el juez respetó el ítem con respecto a los jugadores que demoran el juego sin que se hubiera sancionado una infracción. Ecuador pasó ese tiempo con un jugador menos y fue pecado de los Elefantes por no entender que era el momento de acelerar el juego para hacer sentir la superioridad numérica: distribuyeron la pelota, pero no remataron al arco. Al momento de la pausa de hidratación, el volante se acercó al árbitro, que le explicó el motivo del accionar.
Se percibe el cambio de ritmo en los futbolistas para hacer las diferentes cosas, ya que las nuevas reglas van desde lo hecho por Caicedo hasta un simple lateral. Quedan pendientes en el desarrollo de la Copa del Mundo otras situaciones sancionables. Por ejemplo, lo establecido en referencia a las modificaciones.
En ese caso, el jugador saliente debe tardar, como máximo, diez segundos en dejar el campo porque, de lo contrario, el ingresante esperará afuera un minuto, dejando a su equipo con diez hombres. Un ítem familiar de lo que le sucedió a Moi. Por ahora, los jugadores están trotando con ritmo acelerado para ser suplantados, sea cual fuere el resultado.
Eso sí: ya se sancionó antes del certamen. En un amistoso preparatorio entre Japón e Islandia que estaba por finalizar sin goles, uno de los europeos se retiró caminando, perdiendo el tiempo. Fue amonestado y a su reemplazo le privaron el ingreso inmediato. Con uno menos, Islandia no soportó y los nipones hicieron el tanto in extremis. Señales claras de lo que puede ocurrir por una sonsera.
Por otro lado, el árbitro argentino Facundo Tello tuvo su estreno en este Mundial al dirigir el duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina (1-1) y sancionar una de las novedades: el europeo Sead Kolasinac demoró un lateral más de cinco segundos, el tiempo límite moderno, y el argentino señaló que pasaba a manos de los canadienses. Los árbitros hacen el conteo claro con la mano en alto, como el que muestran ante el saque de los arqueros y, de infringirse, pueden derivar en tiros de esquina.
LA NUEVA REGLA PUESTA EN ESCENA— DSPORTS (@DSports) June 12, 2026
Facundo Tello le contó los 5 segundos Kolasinac, el bosnio no sacó el lateral y la pelota pasó a ser de Canadá#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/3zhOpHOgNz
Moisés Caicedo, evidentemente, no estaba al tanto. Y si quiso evitar la atención que lo sacara de la cancha, fue tarde para engañar al referí de turno: el ecuatoriano ya sabe bien, sobre todo después de la caída sobre la hora (1-0), que dejar con diez a su equipo podría significar un gol doloroso.
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