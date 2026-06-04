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Moldavia vs. Bulgaria, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Moldavia recibe a Bulgaria en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se disputará este viernes 5 de junio a las 14.00 h en el Stadionul Zimbru, ubicado en la ciudad de Chisinau.

El presente de ambos seleccionados

Ambos conjuntos llegan al choque con el objetivo de revertir sus sensaciones tras sus presentaciones anteriores. Moldavia arriba al compromiso tras perder contra Chipre por 3-2 en su última salida al campo de juego. Por el lado de la visita, Bulgaria también busca reponerse luego de caer ante Montenegro por 1-0 en su último enfrentamiento.

Estadísticas y antecedentes

El duelo en Chisinau representa una oportunidad para que tanto Moldavia como Bulgaria ajusten sus sistemas tácticos de cara a los compromisos oficiales. Dado el carácter amistoso del encuentro, ambos cuerpos técnicos buscarán probar variantes en sus alineaciones titulares tras los resultados adversos cosechados recientemente ante sus respectivos rivales.

Lo que está en juego

Para Moldavia, este partido de la jornada 1 es fundamental para fortalecer la confianza del plantel y ajustar piezas en el funcionamiento colectivo. Bulgaria, por su parte, intentará capitalizar esta visita al Stadionul Zimbru para retomar la senda del triunfo y consolidar su proyecto deportivo en este amistoso internacional 2025.

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