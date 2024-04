Monterrey arrestará a los hinchas que se metan en la cancha para saludar a Lionel Messi

Escuchar

Monterrey se prepara para un partido trascendental: este miércoles recibirá en su estadio a Inter Miami, de Lionel Messi, por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions, el principal torneo de clubes de América Central, del Norte y el Caribe. Por eso, las autoridades diagramaron un férreo operativo de seguridad, que incluyó recomendaciones para los hinchas del club mexicano. Una de ellas es clave ante la presencia del capitán del seleccionado argentino, campeón del mundo en Qatar 2022: “Toda persona que ingrese a la cancha será arrestada” .

En este sentido, la prensa azteca advirtió que los simpatizantes que accedan al césped para intentar sacarse una selfie con algún futbolista -el más requerido siempre es la Pulga- serán sancionados por el club y no podrán asistir a los partidos de la Liga MX. Una especie de derecho de admisión, como ocurre con los violentos en las canchas del fútbol argentino. Además, el club mexicano les pidió a sus hinchas una serie de requisitos para el encuentro: llegar temprano, ponerse la camiseta del equipo, disfrutar de la previa, mostrar el ticket digital o impreso a los controles y participar en el show de luces. Monterrey, dirigido por el argentino Fernando Ortiz y con sus compatriotas Esteban Andrada, Jorge Rodríguez, Maximiliano Meza y Germán Berterame en el plantel, quiere hacerle sentir la localía a la franquicia de la Florida, que llegará con todas sus estrellas. El encuentro comenzará a las 23.30, hora de la Argentina, y los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino deberán remontar la derrota por 2-1 sufrida en el partido de ida, en el que no jugó Messi por estar lesionado.

🚨¡Atención, Afición!🚨



Hagamos nuestro partido desde la tribuna. 🙌🏼 Demostremos que somos la mejor Afición #EnLaVidaYEnLaCancha.💙 pic.twitter.com/QFSaa2jGuB — Rayados (@Rayados) April 10, 2024

“Él está bien, se sintió bien después de jugar 45 minutos por liga (MLS) el sábado pasado, nos queda el entrenamiento de hoy, después de eso veremos, pero aparentemente la lesión va quedando atrás, que es lo más importante”, dijo el DT argentino de cara a la participación del rosarino en el trascendental partido del miércoles. La Pulga viajó con la delegación a territorio azteca y se lo vio haciendo trabajos en espacios reducidos con Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, recreando algún entrenamiento con la camiseta de Barcelona.

🤯INCREÍBLE: INVADIÓ EL CAMPO, CONOCIÓ A MESSI Y GRABÓ TODO



❤️ Atentos a la predisposición del Diez: "Lionel miró a la cámara y después me dijo que salga corriendo", contó la chica. pic.twitter.com/Yb9tskoPVW — El Gráfico (@elgraficoweb) April 7, 2024

Será el regreso del “Tata” a México, cuyo seleccionado dirigió entre 2019 y 2022, tras una fructífera etapa como entrenador de Atlanta United, en la MLS estadounidense. “El deseo es el mismo de mis jugadores de tratar de revertir el resultado y acceder a otra instancia de Concachampions, pero el futbol profesional te lleva y trae a muchos lugares y en este caso después de no mucho tiempo me toca volver a México ”, señaló el Tata en la conferencia de prensa previa al partido de este miércoles.

Ante la pregunta obvia sobre la polémica con Fernando Ortiz (DT de Monterrey) y su ayudante, el también argentino Nicolás Sánchez, Martino tiró la pelota afuera: “Se me ocurre que el partido de mañana (por hoy) es tan lindo y genera tanta ilusión, por lo menos eso nos pasa, que es una pena hablar de cosas que no pasen por el fútbol , no me parece algo que valga la pena ni siquiera oportuno”, valoró el Tata. Las repercusiones por un supuesto encontronazo en la zona de vestuarios del Chase Stadium de Fort Lauderdale inundaron las páginas deportivas. Un audio de Sánchez en el que contaba la rabia de Messi se hizo viral. Y está por verse si la franquicia de Miami no recibe alguna sanción económica por parte de la Concacaf.

En este sentido, Martino también se refirió a la eventual sed de revancha de Messi en relación a lo ocurrido en el partido de ida. Y descartó que eso motive aún más a la estrella argentina: “Tratándose de alguien como él y que compite en la forma que compite desde los 16 o 17 años (y hablo del nivel profesional) no necesita ninguna situación extra o especial, absolutamente compite de esa manera porque compite así”, dijo Martino. Y añadió: “El día que lo deje de sentir dejaría al futbol, la situación en que se encuentre, la liga donde esté, un amistoso, en un partido decisivo como mañana, no veo que vaya a enfrentar de forma distinta que no sea competir hasta el límite de las posibilidades, eso es lo que esperamos para todo el equipo, no solo para él ”, completó el DT rosarino.

Así, el probable equipo de Inter Miami para esta medianoche es el siguiente: Drake Callender; Tomás Avilés, Nicolás Freire y Noah Allen; Marcelo Weigandt, Julian Gressel, Sergio Busquets, Diego Gómez y Jordi Alba: Lionel Messi y Luis Suárez, con un dispositivo táctico que será híperofensivo: 3-5-2. Inter Miami y Martino no tienen margen de error: sólo les sirve la victoria para continuar rumbo al objetivo de quedarse con la Concachampions. Y conseguir la clasificación al primer mundial de clubes de 32 equipos de la historia, que se jugará en 2025 en Estados Unidos .

LA NACION