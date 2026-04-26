Montevideo City Torque gozó de dos bombas de mitad de cancha: la estrategia en redes para postularlos como premio Puskás

El viernes se presentaba como un día más del fútbol uruguayo, que este fin de semana transita la fecha número 13 de su Torneo Apertura. El duelo entre Montevideo City Torque y Boston River servía para abrir el telón de la jornada, sin ningún atractivo ligado a lo alto de la tabla de posiciones. Sin embargo, la noche en la capital del país oriental entregaría muchos goles, pero sobre todo dos joyas que podrían dar que hablar en unos meses, cuando la FIFA entregue las diferentes distinciones individuales y colectivas correspondientes a la temporada.

Porque la entidad que pertenece al City Football Group, sociedad que tiene a Manchester City como principal representante, goleó 4-1 a su rival de turno. En el contexto de semejante resultado, las noticias terminaron yendo hacia otra dirección. Por un lado, la destacada manera en la que consiguieron dos de esas cuatro conquistas; por otro, la espectacular forma con la que el club fue comunicándole a sus hinchas la euforia causada.

La euforia descontrolada de Franco Pizzichillo tras el misil con el que abrió el triunfo de Torque y enloqueció a la red social del club, que lo postuló al Premio Puskás.

El equipo que conduce Marcelo Méndez, el uruguayo que hace poco más de un año estuvo al mando de Gimnasia y Esgrima La Plata, encontró la apertura del marcador en un momento que nadie de los que dieron el presente en el Estadio Charrúa lo esperaba.

A los 17 minutos del primer tiempo, el volante Franco Pizzichillo recibió en su propio campo y, tras dejarla picar tres veces, levantó la vista y no dudó ante el ligero adelantamiento del arquero Juan González: apenas superó la mitad de la cancha impactó el balón con un derechazo impulsado con la fuerza y altura suficiente para que fuera imposible. El 1 debió frenar su retroceso desesperado y solo miró cómo el misil cayó directamente dentro de su arco, inflando una esquina de la red.

🇺🇾 Franco Pizzichillo insacca da un altro codice postale. #allarmegolazo



Montevideo City Torque 4 Boston River 1 pic.twitter.com/is2IRdUwxo — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) April 25, 2026

Automáticamente, la red social oficial del club se transformó en el show que se llevaría todas las miradas. La locura por lo visto la supieron plasmar en palabras llenas de creatividad, una estrategia acertada como para lograr la repercusión. “Madre mía, Pizzichillo”, fue la inmediata reacción, emulando una frase común en el ámbito español. Aunque la continuación, incluso prolongada durante este sábado, sería imperdible.

Muchachos, USTEDES NO SE IMAGINAN EL GOL QUE HIZO FRANCO PIZZICHILLO.



NO SE LO IMAGINAN. — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) April 24, 2026

“Muchachos, ustedes no se imaginan el gol que hizo Franco Pizzichillo. No se lo imaginan”, postearon un minuto después, siempre con mayúsculas para representar de la mejor manera semejante bombazo. Y cuando el segundo tiempo estaba en marcha, pero el 2-0 que también convirtió el ‘5’ se mantenía, apareció una nueva idea al mostrar el festejo del uruguayo: “Puskás”.

Activó una tendencia que Torque le dio mayor fuerza pasado este mediodía: “Che, FIFA, siendo 25 de abril ya tenés el tema del Puskás solucionado. Qué golazo de Pizzi, hermano”, escribió, citando la cuenta en español de la casa madre del fútbol internacional y, mediante emoticones, describiendo el gol como “Top”.

Che @fifacom_es, siendo 25 de abril ya tenes el tema del 𝐏𝐔𝐒𝐊𝐀𝐒 solucionado.



Qué golazo de 𝗣𝗶𝘇𝘇𝗶, hermano. 🤯🔝 pic.twitter.com/bFJyjDhxJ7 — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) April 25, 2026

Después del tercer gol convertido por Gonzalo Montes y el descuento de Franco Pérez, el viernes se cerraría con un cuarto tanto que también tendría una particularidad similar. El arquero de Boston salió del área para cortar un pase profundo, pero su despeje quedó corto, en el pie derecho de Sebastián Cáceres. El volante tampoco dudó desde un costado, en línea a la medialuna rival del círculo central, y abrió su pie derecho para que, con el golpeo de primera, la definición también bajara directamente dentro del arco.

SIN ARQUERO, ¡OTRO GOLAZO DE TORQUE!



Juan Ignacio González salió lejos y Sebastián Cáceres convirtió el 4-1 ante Boston River.#LigaUruguayaEnDSPORTS



Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/oUr2VlR6RU — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) April 25, 2026

Ante otro tanto extraordinario, la cuenta no evitó seguir haciendo mención al primer bombazo: “Si no es de la mitad de la cancha, hoy no vale. Golazo, Seba”. Montevideo City Torque no tiene dudas: el Puskás ya tiene dueño y es de Franco Pizzichillo.