Suecia vs. Túnez, en vivo por el Mundial 2026: minuto a minuto del partido
Se enfrentan en el Estadio Monterrey, por el Grupo F; Países Bajos igualó 2-2 con Japón en el otro partido de la zona
Segundo gol para Suecia
El equipo de Europa deja venir a la selección africana. Roban y tiran un rápido pelotazo contra la banda izquierda que para Alexander Isak, el 9 de Suecia y jugador de Liverpool FC. Recorta hacia adentro y define al segundo palo del arquero para ampliar la diferencia en el marcador.
Cambio de estrategia: Suecia espera
Tras la pausa de hidratación, el equipo dirigido por Graham Potter comienza a posicionarse de una manera que hasta el momento no había tomado: espera al equipo rival detrás de la mitad de la cancha. En los primeros minutos apostaba por la presión alta.
Pausa de hidratación
A los 22 minutos, el árbitro determina que comience la pausa de hidratación. Ambos equipos se acercan al banco de suplentes en donde se encuentran sus compañeros de plantel y su cuerpo técnico, para determinar como abrodar esta segunda parte del primer tiempo.
Nuevas reglas: Túnez pierde un lateral por tardar en sacarlo
El árbitro argentino Yael Falcón Pérez cobra a los 19 minutos cobra demora en un lateral. Es para la selección de camista roja y termina siendo para Suecia. Se cobra tras varios avisos al jugador encargado de volver a poner en juego la pelota.
Responde Túnez pero no logra lastimar
Elías Saad, jugador de Hannover 96, conduce por el centro. Pasa la pelota a Ben Slimane, que se desempeña en Norwich, y remata sobre el arquero. Después del rebote logra volver a definir pero no logra abrir lo suficientemente el pie como para que el disparo toma efecto y se meta en el segundo palo del arquero sueco.
La forma de sacar que se impone
UNA MODA QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE— DSPORTS (@DSports) June 15, 2026
Túnez y un saque del medio DIRECTO HACIA EL LATERAL frente a Suecia.
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Gol de Suecia
El equipo de Graham Potter se pone en ventaja a los 6 minutos del primer tiempo. El tanto llega gracias a un disparo desde afuera de Yasin Ayari, jugador de Brighton.
¡GOLAZO DE SUECIA!— DSPORTS (@DSports) June 15, 2026
Ayari la agarró como SOÑAMOS TODOS: volea infernal para el 1-0 frente a Túnez.
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Primer roce del partido
Valery, el 20 de Túnez, cruza al 5 de Suecia, Gudmundsson. La jugada se da en el sector izquierdo, cuando el equipo de remera amarilla buscaba salir tras una presión.
Los 22 jugadores que salieron a la cancha
Empieza el partido entre Suecia y Túnez
Empieza el partido por el grupo F en el estadio Estadio BBVA, ubicado en Nuevo León, México.
Grupo F: en qué marco compiten estos seleccionados
Los equipos de Suecia y Túnez forman parte del grupo F, del cual también forman parte las selecciones de Japón y Países Bajos, que empataron este domingo por la tarde. Por lo tanto, cualquier de los equipos de este grupo que debute esta noche con debut podrá pasar a ubicarse en la primera posición tras esta primera ronda de partidos.
Suecia ya está en el estadio
Los futbolistas del país europeo arribaron al terreno de juego para hacer el reconocimiento, en la previa a su debut.
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Presencia argentina
La terna arbitral del partido estará compuesta por argentinos: Yael Falcón Pérez (principal), Maximiliano del Yesso (primer asistente) y Facundo Rodríguez (segundo). También los acompañarán Juan Gabriel Calderón Pérez (Costa Rica), como cuarto juez; Juan Ignacio Lara Luco (Chile), en el VAR; y Antonio García (Uruguay), como asistente de VAR.
Dónde ver el partido
El cruce entre Suecia y Túnez se puede seguir en vivo a través de:
- DSports.
- TyC Sports.
- Paramount+.
- Flow - Canal 109.
Once confirmado para Suecia
El conjunto europeo saldrá a la cancha con Nordfelt, Bernhardsson, Lagerbielke, Hien, Nilsson Lindelof, Gudmundsson, Nygren, Karlstrum, Ayari, Gyokeres e Isak.
Nu åker vi! 🇸🇪#FIFAWorldCup pic.twitter.com/JcARKMCdwS— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 15, 2026
La probable formación de Túnez
Túnez saldría al campo con Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn y Ali Abdi; Rani Khedira, Hannibal Mejbri y Ellyes Skhiri; Ismael Gharbi, Firas Chaouat o Hazem Mastouri y Elias Saad. El entrenador Sabri Lamouchi mantiene una única duda en el ataque de cara al debut mundialista.
La probable formación de Suecia
Suecia formaría con Kristoffer Nordfeldt o Viktor Johansson; Gabriel Gudmondsson o Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf y Daniel Svensson; Lucas Bergvall y Jesper Karlström; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Benjamin Nygren. El entrenador Graham Potter mantiene algunas dudas en el arco y en uno de los laterales.
Cómo llegan Suecia y Túnez al duelo por el Mundial 2026
Suecia llega al debut tras una preparación con resultados discretos: empató con Noruega y cayó ante Grecia en sus últimos amistosos. Clasificada al Mundial a través del repechaje, apuesta gran parte de sus ilusiones ofensivas a la dupla integrada por Viktor Gyökeres y Alexander Isak.
Túnez tampoco tuvo una puesta a punto ideal. Las Águilas de Cartago sufrieron derrotas ante Bélgica (5-0) y Austria (1-0), y afrontan el torneo con varias modificaciones en su plantel tras la renovación impulsada por el cuerpo técnico.
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