Suecia vs. Túnez, en vivo por el Mundial 2026: minuto a minuto del partido

Suecia llega al debut tras una preparación con resultados discretos: empató con Noruega y cayó ante Grecia en sus últimos amistosos. Clasificada al Mundial a través del repechaje, apuesta gran parte de sus ilusiones ofensivas a la dupla integrada por Viktor Gyökeres y Alexander Isak.

Túnez tampoco tuvo una puesta a punto ideal. Las Águilas de Cartago sufrieron derrotas ante Bélgica (5-0) y Austria (1-0), y afrontan el torneo con varias modificaciones en su plantel tras la renovación impulsada por el cuerpo técnico.