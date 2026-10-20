Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Montevideo City Torque y Atlético Mineiro se enfrentan este miércoles desde las 19.00h en el estadio Estadio Centenario, por vuelta la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Montevideo City Torque viene de perder ante Atlético Mineiro por 3-0 mientras que Atlético Mineiro llega de ganar ante Montevideo City Torque por 3-0.

Todo lo que hay que saber

Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a vuelta la semifinal de la Copa Sudamericana 2026

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