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Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este miércoles desde las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Montevideo City Torque y Atlético Mineiro se enfrentan este miércoles desde las 19.00h en el estadio Estadio Centenario, por vuelta la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Montevideo City Torque viene de perder ante Atlético Mineiro por 3-0 mientras que Atlético Mineiro llega de ganar ante Montevideo City Torque por 3-0.

Todo lo que hay que saber

  • Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro
  • Hora: las 19.00h
  • Partido correspondiente a vuelta la semifinal de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

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