Montiel había marcado el empate ante Sarmiento pero el árbitro lo anuló por una mano de Vera

El defensor Gonzalo Montiel había marcado el empate de River ante Sarmiento de Junín pero el árbitro dio marcha atrás a la decisión tras una revisión en el VAR. El juez Sebastián Zunino había sancionado la validez del tanto, pero, luego de chequear la jugada, definió su anulación tras una mano previa de Fausto Vera, quien tiró el centro con el que el lateral derecho remató.

En un partido clave para su clasificación a las copas internacionales de 2027, principalmente la Libertadores, el Millonario salió al campo de juego del Estadio Eva Perón con la intención de seguir la racha -después de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto- y llevarse los tres puntos. Sin embargo, se complicó en el comienzo: a los 15 minutos, Julián Contrera marcó y puso a Sarmiento en ventaja.

¿ESTUVO BIEN ANULADO EL GOL DE RIVER?



El árbitro cobró mano de Vera, previo al centro para la definición de Montiel. ¿Qué te pareció?



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Frente a este escenario, el equipo de Leonardo Ponzio se vio obligado a arrinconar a su rival, de la mano de sus jugadores más experimentados. Uno de ellos fue Montiel que, a pesar de ser defensor, se volcó al ataque para empatar el encuentro.

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