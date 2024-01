escuchar

El sorpresivo e intempestivo despido de José Mourinho como entrenador de Roma, producido en la mañana de este miércoles en la capital italiana, provocó un sinfín de demostraciones por parte de los aficionados del equipo giallorosso. “AS Roma puede confirmar que José Mourinho y su cuerpo técnico dejarán el club con efecto inmediato”, dijo la institución en un comunicado, y agregó: “Nos gustaría dar las gracias a José en nombre de todos nosotros en la AS Roma por su pasión y esfuerzo desde su llegada al club. Siempre tendremos un gran recuerdo de su etapa en Roma, pero creemos que un cambio inmediato es lo mejor para el club”. La noticia luego se reforzó con la novedad de que Daniele De Rossi será quien comande al primer equipo para los próximos compromisos.

En horas de la tarde, Mourinho se retiraba del predio de entrenamiento de Roma visiblemente conmovido. Así se lo pudo observar en los videos captados por los simpatizantes del equipo capitalino, que lo obligaron a detenerse para escuchar los saludos y los agradecimientos. “Gracias a ustedes por estos dos años”, dijo el portugués desde el asiento de acompañante del automóvil que salía de Trigoria.

MOU, MUY EMOCIONADO: entre el apoyo y los cantos de los hinchas de la Roma, así se retiró Mourinho de Trigoria tras ser despedido como DT del equipo.



📹 @VoceGiallorossa pic.twitter.com/6guhBkVQZw — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2024

“No me ha gustado la decisión porque es una gran persona, pero lamentablemente los resultados non llegaban y cuando no vienen cambia el entrenador, es normal. Le sucede a otros entrenadores también”, comentó a EFE Sergio, un veterano seguidor romanista de 70 años que fue a despedir al técnico esta mañana.

“Esperamos que De Rossi reconduzca el barco, veremos qué pasa”, añadió.

Federico, más joven, reconoció que recibió la noticia mucho peor: “He recibido la noticia muy mal, esta mañana he abierto Instagram y la primera noticia era la de Mourinho. No me lo creía. Es una decisión de la directiva errónea, usan al técnico como chivo expiatorio para tapar el resto de problemas: es un equipo sin proyecto y Mourinho no puede hacer milagros”, le dijo a EFE.

Un rato después, se retiraron los futbolistas. Entre ellos, los argentinos Leandro Paredes y Paulo Dybala. El mediocampista surgido en Boca estaba al volante, y debió frenar y bajar el vidrio ante las exigencias de los simpatizantes de Roma. “Sin Mourinho ahora no tienen excusas”, se le escuchó increpar a uno de los aficionados más exaltados. Paredes asintió con calma y todo concluyó sin incidentes.

"MOURINHO YA NO ES UNA EXCUSA". el mensaje de los fanáticos de la Roma para Dybala y Paredes en Trigoria.



📹 @LAROMA24 pic.twitter.com/Rezq1QLRV4 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2024

Dybala era uno de los mimados por Mourinho. Esta mañana, el delantero cordobés realizó un sentido posteo en Instagram una vez conocida la decisión del club de despedir al entrenador. “¡Gracias mister! Gracias por todo... Trabajar contigo ha sido un enorme placer. Gracias por sus consejos y por cada palabra que me ha dado. Le deseo a usted y a su equipo todo lo mejor. Espero que nos volvamos a ver pronto”, escribió La Joya en italiano, en un texto que acompaña a una foto de ambos sonrientes, celebrando un triunfo. La publicación fue saludada por otro futbolista que fue dirigido por Mourinho: Ángel Di María, que lo tuvo como entrenador en Real Madrid, puso un corazón a los dichos de Dybala.

LA NACION