El entrenador de la Roma, el portugués José Mourinho, le dio gran importancia a la ausencia del campeón del mundo Paulo Dybala en el partido del domingo ante Milan por la Serie A de Italia al señalar que no tiene “recambio de ese nivel”.

“Para Roma, no tener a Dybala no es como cuando Pep Guardiola no tiene al noruego Erling Haaland u otros, él siempre tiene grandes alternativas”, comparó el DT ante la ausencia del cordobés, que se lesionó jugando el clásico ante Lazio por la Copa Italia el pasado miércoles, cuando salió reemplazado en un duelo que perdieron por 1-0.

José Mourinho busca soluciones en el banco de la Roma y no las encuentra cuando no está Paulo Dybala. Alfredo Falcone - LaPresse

“No culpo a nadie, pero la Roma está viviendo una situación de Fairplay Financiero con limitaciones. Eso se ve en el campo durante la temporada. Dybala es un jugador especial que juega en un equipo que tiene jugadores igualmente especiales, pero no tenemos otro como él en el plantel”, aseguró Mourinho.

E insistió: “Si alguien no quiere entender que la Roma sin Dybala es diferente, no sé qué hacer, es la realidad. Yo no soy Harry Potter, alguien tiene que dar más porque Paulo no puede ser sustituido”.

Paulo Dybala sufre lesiones con regularidad y Mourinho lo lamenta en la Roma Agencia AP - AP

Esta vez, la Joya terminó el partido con Lazio con una molestia muscular, pero acumula una decena de encuentros perdidos a causa de inconvenientes físicos desde el inicio de la actual temporada. Anteriormente, estuvo 19 días sin jugar por una molestia en los aductores, pasó casi un mes hasta regresar a las canchas luego de un estiramiento en los ligamentos de la rodilla izquierda y el mes pasado se perdió cuatro juegos por una lesión en un muslo por la que pidió el cambio a los 22 minutos ante Fiorentina.

Roma está octavo en la Serie A con 29 unidades, lejos del puntero Inter que suma 48 unidades, y Mourinho desea tenerlo bien a Dybala para jugar el mes próximo ante Feyenoord, de Países Bajos, por los 16vos. de final de la Liga de Europa, certamen en el que perdió la final 2023 ante Sevilla de España.

Paulo Dybala es la pieza clave de la Roma de Mourinho ALBERTO PIZZOLI - AFP

Por estos días, ante la falta de competencia del seleccionado argentino, menos preocupado está Lionel Scaloni. De hecho, todo lo que hace Dybala repercute en el seleccionado argentino desde hace un largo tiempo. Acaso sí es es preocupante con la Copa América 2024 a la vista, en medio de lo que avizora como un recambio de jerarquía en el conjunto nacional. A no dudarlo: el cordobés tendrá un papel protagónico en el movimiento de piezas. Eso sí, si las lesiones lo dejan tranquilo.

Dybala fue uno de los héroes de Qatar, aunque, pese a su talento, el seleccionado argentino fue algo que siempre le costó. De hecho, una declaración suya levantó demasiada polvareda, simplemente, por ser... sincero. El famoso “es difícil jugar con Messi”.

Paulo Dybala junto a Lionel Messi en la víspera de la final del Mundial contra Francia, donde el cordobés ingresó desde el banco y anotó uno de los penales en la definición.

“Es una suerte tenerlo al lado, me ayudará mucho en el futuro. Es difícil jugar con él porque jugamos en la misma posición. Pero en todo caso me tengo que adaptar yo a él y lo tengo que hacer sentir cómodo. A Messi siempre se lo ve bien”, se abrió Dybala, en 2017, cuando el conjunto naufragaba.

Aunque parezca increíble, esa frase le trajo casi tantos problemas como las lesiones. “Nada más llegar a la concentración, fui y lo encaré y le dije... ‘Leo’. Y él se empezó a reír, porque ya se lo imaginaba. Ahí me di cuenta de que no hacía falta aclarar nada. Le dije que la gente había dicho cualquier cosa, porque en la entrevista siempre había hablado bien de él. No hizo falta hablarlo. Fueron 5 o 10 segundos. Me dijo que me quedara tranquilo, que no pasaba nada”, debió explicar Dybala, más adelante.

José Mourinho necesita contar más con Paulo Dybala

Así como llegó entre algodones al Mundial (fue suplente los primeros 5 partidos y apenas jugó 16 minutos en la semifinal frente a Croacia y un par de minutos ante Francia), desde la consagración ante los galos en suelo qatarí solo pudo disputar en marzo dos partidos de los 10 que jugó la albiceleste en 2023. Fueron 30 minutos en el 2-0 ante Panamá y 23 minutos durante el 7-0 sobre Curazao.

Por esta misma seguidilla de problemas físicos y musculares, el cordobés no formó parte de la lista de convocados para los cruces frente a Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú y Brasil, y fue suplente (pero no ingresó, en la derrota frente a Uruguay). Suele ser recambio si Messi no puede actuar en la selección e incluso también le cuesta cuando el 10 está con alguna molestia física. Pero el que hoy lo lamenta es Mourinho, en la Roma.

