Mukau, jugador de Congo, sobre Cristiano Ronaldo: “No preparamos un plan porque ya no es el mismo, está más viejo ahora”

El impacto que generó el empate de la selección de la República Democrática del Congo ante Portugal, en la apertura del Grupo K, parece haber animado a alguno de los futbolistas del equipo africano a revelar algunos detalles sobre cómo prepararon el partido y, en especial, cómo tomaron enfrentar a Cristiano Ronaldo, lo que provocó varias reacciones por las controvertidas palabras del defensor congoleño Ngal’ayel Mukau.

En la zona mixta, tras el partido en Houston, el jugador africano fue consultado sobre si su equipo había elaborado un plan específico para contener a Cristiano Ronaldo y su respuesta fue directa, tanto, que recorrió los medios del mundo: "Para ser sincero, la verdad es que no, porque sabíamos que ya no es el mismo que antes, está un poco más viejo, aunque sigue siendo uno de los mejores jugadores que han jugado a este deporte y tengo mucho respeto por él”, contestó ante la sorpresa del periodista.

🗣️Ngal Ayel Mukau: "Un plan especial para contener a Cristiano Ronaldo? Para ser honesto, no realmente. Sabemos que no es el mismo de antes. Ahora es un poco mayor. Pero aún así, es uno de los más grandes... mucho respeto hacia él." pic.twitter.com/uIxUZhlypd — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) June 18, 2026

Y agregó ante la repregunta: “Cuando te vuelves más viejo, no es el mismo esfuerzo que puedes hacer. Pero aun así tengo mucho respeto por él. Es uno de los mejores que ha jugado en este deporte”.

Con otro tono y lejos de la crítica, también habló el defensor central Axel Tuanzebe, que ofreció una perspectiva más mesurada sobre el duelo directo con la estrella portuguesa: “Cristiano sigue teniendo hambre, sigue queriendo jugar, sigue queriendo demostrar a todos lo bueno que es. Quiere alcanzar los objetivos que se propone, llegar a esa cifra mágica de mil. Hoy se sintió decepcionado, pero ese es mi trabajo“.

No sólo los jugadores de Congo hablaron sobre Cristiano Ronaldo y una primera presentación lejos de la ideal, sino que también lo hizo el ex jugador inglés Chris Sutton, que en BBC Sport, que criticó al entrenador Roberto Martínez por dejar siempre en el campo de juego al delantero portugués: “Tiene miedo de sacarlo del campo. Él no es el entrenador. Puede que incluso marque el gol de la victoria, pero hoy estuvo completamente ausente del partido”.

Nuno Mendes frente a Ngal'ayel Mukau en el empate 1-1 entre Portugal y la república del Congo.(Photo by Leslie Plaza Johnson/Icon Sportswire via Getty Images) Icon Sportswire - Icon Sportswire

Lejos de estar al tanto de las palabras de Mukau o de Tuanzebe o de Sutton, el delantero portugués que con el partido ante Congo comenzó a recorrer su sexta Copa del Mundo, primero dijo en la cancha: “¿Qué faltó? No faltó nada, así es el fútbol. Portugal pudo haber ganado, pero también pudo haber perdido. Podría haber sido de cualquier manera". Después usó sus redes sociales oficiales para pronunciarse sobre el empate ante los africanos: “No es el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de terminar. Cabeza alta y concéntrate en el próximo juego”, escribió en Facebook, en Instagram y en X.