Mundial 2026: Argentina, en el ruidoso estadio de los Chiefs y el regreso a una ciudad en la que no juega hace una década

El sorteo del Mundial 2026 determinó el viernes pasado los 12 grupos que se repartirán en las tres sedes, en lo que resultará la primera experiencia con tres países organizadores: Estados Unidos, México y Canadá. Pero a la aventura le restaba exponer en qué estadios y en qué horarios se jugarán los partidos. Y la Argentina, que arribará a la cita que comenzará el 11 de junio del próximo año con el cartel de campeón defensor, ya tiene fijada la hoja de ruta: debutará el 16 de junio en Kansas City frente a Argelia, y luego jugará el 22 y el 27, del mismo mes, en Dallas, frente a Austria y a Jordania.

La estadística marca que la selección jugó 57 partidos en Estados Unidos, entre el Mundial de 1994, las Copa América de 2016 y 2024, los Juegos Olímpicos de 1996, y los amistosos que tuvieron su primer episodio cuatro décadas atrás, el 14 de noviembre de 1985, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, con un empate 1 a 1 frente a México.

Kansas City es un territorio virgen para la Argentina, que nunca hizo una presentación en esa ciudad; Dallas, en cambio, ofrece dos juegos como antecedentes: el primero, el traspié con el que comenzó la debacle en la Copa del Mundo de 1994, con la caída 2-0 con Bulgaria en el Cotton Bowl; el siguiente, diez años atrás, con la igualdad 2 a 2 ante México, en un amistoso que se disputó en el ahora AT&T Stadium, que por entonces llevaba de nombre Cowboys New Stadium.

Vista del Arrowhead Stadium durante un partido de la NFL de los Chiefs; una caja de resonancia que en 2014 alcanzó un nivel de ruido de 142,2 decibelios Reed Hoffmann - FR48783 AP

Los dos escenarios tuvieron como prueba partidos de la Copa América 2024, aunque la selección no pisó ninguno en el camino para la conquista. El estreno será en el hogar de los Chiefs, presentes en cinco de las seis últimas definiciones del Super Bowl, donde obtuvieron tres victorias y dos derrotas. El Arrowhead Stadium es en los tiempos modernos el eje del fútbol americano, con una capacidad para 76.416 espectadores. Es el cuarto estadio más grande de la NFL y el 25to del país, se inauguró en 1972 y tuvo cinco modificaciones: la última en 2010, una modernización que tuvo un costo de US$ 375.000.000, aunque se planea una próxima en 2027 que demandará un desembolso de US$ 800 millones.

El año pasado, en la Copa América, albergó un solo juego: el triunfo 1 a 0 de Uruguay frente a Estados Unidos. La aventura de 2026, en cambio, lo tendrá como sede de cinco cotejos: la Argentina y Argelia abrirán el ciclo y el programa incluirá los encuentros entre Ecuador y Curazao (Grupo E) y Túnez vs. Países Bajos (Grupo F); los 32avos y los cuartos de final también tendrán acción en el estadio que tiene una particular certificación por Guinness World Records: en 2014 alcanzó un nivel de 142,2 decibelios cuando los Chiefs se enfrentaron a los New England Patriots.

Folarin Balogun intenta superar a Mathias Olivera, autor del gol con el que Uruguay superó 1 a 0 a Estados Unidos en el Arrowhead Stadium, en la Copa América 2024 MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dominada por el poderío de los Chiefs, el fútbol tiene sus marcados antecedentes en Kansas City: la ciudad es el espacio del Sporting KC, dos veces ganador de la Major League Soccer –en 2000 y 2013-, aunque el equipo juega en el Children’s Mercy Park, con un aforo mucho más bajo: 18.467 personas. El fútbol femenino estuvo a tiro de dar la campanada en 2022, pero KC Current cayó ante Portland Thorns FC en la final de la Liga Nacional del Fútbol Femenino (NWSL, por sus siglas en inglés).

La Argentina no recorrerá grandes distancias, porque las siguientes dos presentaciones, con Austria y Jordania, serán en el AT&T Stadium, en Arlington (Dallas), un escenario habitual para los grandes espectáculos deportivos de los Estados Unidos. Es la casa de los Dallas Cowboys, de la NFL, y su capacidad es de 80 mil espectadores sentados. El césped sintético, el techo retráctil –el más grande del planeta, demora 12 minutos en cerrarse- y la climatización –debido a las altas temperaturas-, un combo que resultó un quebradizo de cabeza en el pasado.

El Dallas Stadium, donde la Argentina se medirá con Austria y Jordania: techo retráctil, la pantalla más gigante del mundo y una capacidad para 80 mil espectadores

En 2024, la Conmebol solicitó que todos los estadios tuvieran césped natural y los panes de pasto que se colocaron en Estados Unidos generaron malestar, críticas y polémicas: la irregularidad del terreno y el desprendimiento de los panes fueron los ejes de las controversias. La situación mejoró completamente en el Mundial de Clubes 2025, después de que durante un año se ensayara una investigación con análisis del clima y pruebas de cultivos. El nuevo desafío es equiparar el césped de los estadios de México con los de Estados Unidos y Canadá para que los futbolistas no sientan cambios drásticos al trasladarse de una sede a otra.

Si el propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, quería dejar una huella cuando decidió reformular el Texas Stadium, lo hizo: sumó el televisor de alta definición más grande del mundo al AT&T Stadium. Un panel de video suspendido de cuatro pantallas –las laterales de 48x22 metros; las cabeceras de 16x9 metros-, de 600 toneladas de peso y que se suspende a 27 metros de altura del campo.

El venezolano Jon Aramburu barre al canadiense Jacob Shaffelburg en el partido de cuartos de final, en el AT&T Stadium, por la Copa América 2024 JUAN MABROMATA� - AFP�

El equipo de la NFL no festeja desde hace 30 años una corona y FC Dallas, de la MLS, tiene como mejor resultado el subcampeonato de 2010. Sin embargo, la ciudad ostenta una de las mayores comunidades futbolísticas del país, con 176 mil futbolistas registrados, y una señal de la importancia que tiene el soccer, como se denomina al fútbol, es la Copa Dallas, el mayor acontecimiento internacional de fútbol juvenil, que reúne anualmente a los mejores talentos del planeta.

La Argentina tiene día, hora, lugar y rival para los partidos del Grupo J del Mundial 2026.