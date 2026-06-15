Mundial 2026: banderazo argentino en Kansas City en la previa del debut ante Argelia

KANSAS CITY (enviado especial).- El ritual de cada previa explotó en la primera sede mundialista. Con el sol todavía pegando fuerte, miles de argentinos se congregaron este lunes en el centro de Kansas City para vivir la previa del debut de la selección en el Mundial 2026.

Miles de hinchas participan de un banderazo argentino en Kansas City antes del debut ante Argelia

La convocatoria estaba pautada a las 18 (20 de la Argentina) en el coqueto Mill Creek Park, en la ciudad del medio oeste estadounidense. La calma que se vive todos los días como si fuera un feriado se vio alterada por un aluvión de camisetas celestes y blancas, banderas con el rostro de Maradona y el número 10 de Messi, que predomina en cada rincón.

Los cantitos de siempre, bombos y redoblantes acompañaron el primer banderazo masivo de esta Copa del Mundo. La escena reunió a familias enteras, grupos de amigos llegados desde distintos estados e incluso turistas que viajaron especialmente desde la Argentina, en una postal que se repite en cada Mundial.

Miles de hinchas participan de un banderazo argentino en Kansas City antes del debut frente a Argelia (Crédito: Matías Boela)

Entre las canciones que más se escucharon estuvo el ya clásico “Brasil, decime qué se siente”, convertido desde el Mundial de 2014 en uno de los himnos infaltables de los hinchas argentinos.

El Mundial más caro y largo de la historia impactó en el número de argentinos. Los qataríes se sorprendieron en 2022 por la cantidad de hinchas que siguieron la coronación del astro rosarino al otro lado del mundo. Se calcula que, entre el recambio de viajeros, hubo casi siempre unos 30.000 argentinos en Doha durante gran parte del torneo.

Miles de hinchas participan de un banderazo argentino en Kansas City antes del debut frente a Argelia (Crédito: Matías Boela)

En la previa parecía que Estados Unidos sería un destino más accesible. Sin embargo, los elevados precios de las entradas, los traslados internos, los alojamientos y las dificultades para obtener la visa estadounidense redujeron las posibilidades de muchos hinchas. Aun así, la presencia argentina volvió a hacerse sentir desde los primeros días de competencia.

Según registros de la FIFA, cerca de 20.000 argentinos compraron entradas para cada uno de los tres primeros partidos de la selección. Muchos otros esperan hasta último momento con la intención de conseguir boletos a menor precio en el mercado de reventa o a través de plataformas oficiales.

Miles de hinchas participan de un banderazo argentino en Kansas City antes del debut frente a Argelia (Crédito: Matías Boela)

“Esperamos que en el estadio haya al menos unos 30 mil argentinos en los choques con Argelia, Austria y Jordania”, contó a LA NACION una fuente calificada al tanto de los movimientos de los argentinos en EE.UU.

Especialmente se movilizarán desde Miami, donde vive la mayor comunidad. También se espera la llegada, a partir de este fin de semana, de varios vuelos provenientes desde la Argentina.