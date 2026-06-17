Mundial 2026: el programa español El Chiringuito celebró los tres goles de Messi a Argelia

Acá, allá, en todas partes del mundo. La descollante actuación de Lionel Messi en el debut del Mundial 2026, que metió tres goles, uno mejor que otro, se vivió con locura y exaltación entre los fanáticos del fútbol. También en España, donde los dos conductores y un locutor de un programa deportivo local se extasiaron ante los tantos que hizo el capitán de la selección argentina.

Durante la transmisión especial realizada por El Chiringuito de Jugones estuvieron el exfutbolista Jorge D’Alessandro, el exentrenador español Lobo Carrasco y el relator Iñaki Villalón. “¡Qué gol! ¡Dónde la puso!“, empezó a gritar, repitiendo, el exdeportista cuando Messi hizo el primer tanto tras un pase filtrado entre líneas de Rodrigo De Paul. Se agarraba la cabeza mientras el locutor le decía al jugador argentino: ”¡Qué bueno que viniste!“.

Los tres goles de Messi desataron un alocado y delirante festejo en un programa deportivo español

“¡Messi, Messi, Messi!”, empezó a gritar enloquecido Carrasco cuando el capitán albiceleste marcó el segundo gol. “¡Qué vivo!“, decía excitado, mientras tanto, D’Alessandro señalaba con sus dedos su cabeza, en una clara señal de que el 10 había pensado la jugada. ”¡Marca el mejor jugador de la historia!“, resaltó el relator en medio del griterío que había en el estudio. “Acabado estaba”, sumó el exfutbolista español de manera irónica.

Y llegó el tercer tanto del 10 de la selección argentina. “¡Qué golazo!”, dijo el relator y los panelistas se salieron de control. Se levantaban, se abrazaban, gritaban. “¡Dónde la puso, nene!", era el grito eufórico de los presentes.

Sorprendidos, o no tanto, los medios internacionales no dejaron pasar la actuación de Messi en el debut de la selección argentina en el Mundial 2026. Los tres goles le permitieron al rosarino alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales.

20 años después de su primer gol en un Mundial, Lionel Messi volvió a hacer historia.

Algunos de los récords en Mundiales que rompió Messi en la goleada a Argelia