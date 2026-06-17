Mundial 2026: los medios internacionales se hacen eco de la actuación de Messi ante Argelia

Sorprendidos, o no tanto, los medios internacionales no dejaron pasar la espectacular actuación de Lionel Messi en el debut de la selección argentina en el Mundial 2026, donde se despachó con un triplete y un gol mejor que otro. Esta gran actuación le permitió al capitán albiceleste alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales.

“‘Hat-trick’ de un histórico Messi... que hace soñar a Argentina con el bicampeonato”, fue la manera que eligió el diario español Marca para destacar la actuación del 10 frente a Argelia. “Tres goles de Leo liquidan a Argelia en otro día para la historia mundialista del crack argentino”, resaltó el periodista Juan Castro, que escribió: “Uno, dos y tres. Así, para empezar a anestesiar a los que (inocentemente) aún dudaban (había muchos) del rendimiento de Leo (seguramente por fijarse en su DNI y no haber visto sus partidos en la MLS)”.

Las tapas del mundo tras el triunfo de Argentina vs Argelia

Otro medio español, Mundo Deportivo, se rindió a los pies del astro rosarino al titular que “Messi ilumina a Argentina y hace historia”. En el mismo artículo, destacó que “su fenómeno, a punto de cumplir los 39 años, marcó la diferencia”. Por otra parte, Sport tituló también haciendo énfasis en la estelar actuación del capitán argentino: “Las lágrimas de Messi en una noche perfecta con ocho récords mundiales”.

Las tapas del mundo tras el triunfo de Argentina vs Argelia

“Messi anota tres goles, se convierte en el máximo goleador histórico de los Mundiales y lidera a Argentina a la victoria sobre Argelia”, resaltó O Globo.

Las tapas del mundo tras el triunfo de Argentina vs Argelia

El medio francés L’Équipe también elogió al rosarino con el título “Uno, dos, tres... ¡Viva Leo Messi!”. En la nota, luego de contar que no fue todo fácil para la selección ante el duro combinado de Argelia, la crónica relató que la Argentina logró el triunfo “¿Gracias a quién? ¡A Lionel Messi, por supuesto!“. ”Es cierto que caminó bastante, pero durante los periodos de posesión, sus arranques de velocidad demostraron que se podía confiar en él", resaltó.

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En México, el medio Récord tituló: “Messi es tan Messi que ya no importa lo demás”. La nota quiso resaltar la figura del 10, que sigue rompiendo récords, y repitió su nombre cada vez que pudo. “Messi es demasiado Messi para el Mundial y para la historia del fútbol, para el país de los ídolos deportivos y para la selección campeona del mundo, pues la Argentina se enciende con la chispa de uno solo. Si hace tres, caliente al planeta entero”, fueron algunas de las palabras de elogio que utilizó el periodista Carlos Ponce de León.

En lo que calificó como “una noche histórica de Lionel Messi”, el diario chileno La Tercera resaltó que con estos tres goles en el debut del Mundial 2026 la Pulga alcanzó a Klose como máximo anotador en este tipo de torneos y destacó que se trató de “una sublime actuación del astro transandino”.