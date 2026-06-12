Mundial 2026: Facundo Tello fue el primero en cobrar una nueva regla en el 1-1 de Canadá y Bosnia y Herzegovina

La selección de Canadá, uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026, debutó este viernes en el torneo con un 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, en el primer partido correspondiente al grupo B, jugado en el Toronto Stadium con el arbitraje del argentino Facundo Tello. El juez tuvo un sólido desempeño, sin mayores dificultades, y en la segunda etapa quedó al margen de una posible polémica en un choque en el área del equipo europeo entre el arquero Nikola Vasilj y el delantero Tani Oluwaseyi.

El impacto tuvo cierta similitud a aquél de la final de Brasil 2014 entre Argentina y Alemania en el que Manuel Neuer golpeó a Gonzalo Higuaín pero no se sancionó penal. Esta vez, Tello no cobró nada y pidió asistencia para ambos futbolistas, que quedaron tendidos sobre el césped. Mientras, se conoció que el canadiense estaba en posición adelantada y eso invalidaba la jugada, y a la vez desactivaba el reclamo de penal.

¡TREMENDO CHOQUE: CANADÁ RECLAMÓ PENAL PERO, TODO FUE INVALIDADO!



Nikola Vasilj salió muy fuerte contra el delantero Tani Oluwaseyi y ambos quedaron tendidos en el campo de juego.



En la previa, el atacante de Canadá estaba en offside. #CopaMundialFIFA #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/vd0smyBaoM — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

En una Copa del Mundo que estrena varias reglas para agilizar los partidos, poco antes de esa acción el argentino se había convertido en el primer árbitro en sancionar la regla de los cinco segundos para ejecutar un saque lateral.

Como Sead Kolasinac se demoró en reanudar el juego a los 11 minutos de la segunda etapa, cuando Bosnia y Herzegovina ganaba por 1-0, Tello hizo sonar su silbato y marcó que se había superado el tiempo límite; por ende, Canadá se haría cargo del saque de costado, en su campo. No hubo rivales que protestaran por algo que, si bien es implementado en este certamen, ya parece estar presente entre los jugadores.

LA NUEVA REGLA PUESTA EN ESCENA



Facundo Tello le contó los 5 segundos Kolasinac, el bosnio no sacó el lateral y la pelota pasó a ser de Canadá#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/3zhOpHOgNz — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

El referí mostró autoridad para llevar el duelo y cinco tarjetas amarillas en momentos en que el encuentro se puso áspero, y vivió una escena desafortunada antes de cumplirse un cuarto de hora que terminó en sonrisas entre el juez y Ermedin Demirovic. Éste intentó acelerar en un contragolpe fuera del área y su pase dio en el Tello, que no llegó a agacharse lo suficiente para evitarlo.

Enseguida, como marca el reglamento, el árbitro interrumpió la jugada por haberle pegado el balón a él y dio un pique en el lugar en favor de los bosnios. Con el marcador todavía 0-0, la situación quedó en sonrisas y un pedido de disculpas que entendió el público cuando el argentino puso sus manos en posición de rezo de frente al número 10 y a Benjamin Tahirovic, otro futbolista que le había hecho notar lo inoportuno del rebote.

¡CORRETE QUE ESTÁN JUGANDO!



La pelota le pegó a Fernando Tello y tuvo que detener el juego entre Canadá y Bosnia.



El árbitro argentino se disculpó de inmediato.#CopaMundialFIFA #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/lYDH7MvcQ6 — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

¿Cómo fueron los goles? En un duro golpe al ánimo de los fanáticos locales, apenas pasados los 20 minutos se puso en ventaja Bosnia y Herzegovina con un tanto surgido de un tiro de esquina. Jovo Lukic fue el segundo en cabecear en el área y anotó, a pocos pasos de la línea, tras un centro cerrado de Ivan Basic que peinó en el primer palo Kolasinac para dejar desairado al arquero Maxime Crépeau.

Bastante alivio para el anfitrión llegó en el segundo tiempo, con la igualdad conseguida por Cyle Larin a 12 minutos del final. El delantero, que había ingresado desde el banco de suplentes tres minutos antes, recibió en la puerta del área, se acomodó con una media vuelta con un gran control y definió a un costado, antes de salir a golpearse el pecho de frente a los hinchas, besándose el escudo en la camiseta.

Lo mejor de Canadá 1 vs. Bosnia-Herzegovina 1

Canadá y Bosnia igualaron 1-1 en Toronto con un gran arbitraje de Facundo Tello- RESUMEN DEL PARTIDO

Los otros dos integrantes de la zona son Suiza y Qatar, que se medirán el sábado a las 16 (hora argentina) en San Francisco, Estados Unidos, otro de los anfitriones.