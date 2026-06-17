Mundial 2026: Harry Kane hace olvidar ausencias y guía a Inglaterra en el triunfo frente a Croacia

La mejor manera que tenía Inglaterra para empezar a acallar los ecos y debates por las exclusiones de Palmer y Foden era con un debut que tuviera una producción ofensiva importante, de peso. Lo consiguió ante un rival que imponía respeto y consideración, como lo sigue siendo esta Croacia, a pesar de que le cuesta disimular algunos achaques. Está más gastada y justa de renovación en comparación con aquella selección que eliminó a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2018.

La victoria por 4-2, luego de que la selección balcánica alcanzara el empate en dos oportunidades, mostró a una Inglaterra poderosa en ataque, liderada -y esto no es una novedad- por el admirable Harry Kane. Si hubo polémica por los que se quedaron fuera de la lista, el emblema se encarga de demostrar que, de los presentes, ninguno es más indispensable que él. Juega por él y por los demás, sean sus compañeros en el campo o los que no se subieron al avión.

Kane debió ejecutar dos veces el penal; el primero fue invalidado por el VAR por el adelantamiento de Livakovic al atajárselo RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se tira atrás para construir juego y pisa el área para definir. Hizo un doblete y también dejó constancia de su compromiso colectivo para poner el cuerpo y tapar a metros de su arco una definición de Gvardiol, ya en los últimos segundos de los minutos adicionados del final, con el partido casi definido. Pero para Kane no hay minutos basura ni momentos para permitirse concesiones. Es un ejemplo a tiempo completo, el espejo en el que están obligados a mirarse sus compañeros. Sigue siendo el capitán, desde hace rato es el goleador histórico de la selección y en su tercer mundial alcanzó, con 10 tantos, a su compatriota Lineker como máximo anotador de The Three Lions en el torneo.

Kane se sumó al destape de los grandes goleadores del Mundial en las últimas 24 horas. La delantera la tomó Messi con el hat-trick, seguido de cerca por los dobletes de Mbappé, Haaland y el inglés. El que arrancó estancado fue Cristiano Ronaldo, desenfocado en el pobre empate de Portugal ante República del Congo.

El resumen de Inglaterra 4 - Croacia 2

Inglaterra 4-Croacia 2 por el Mundial 2026: doblete de Harry Kane en los ingleses - RESUMEN COMPLETO

Kane es el alma de un equipo que muestra baches y por pasajes no termina de contagiarse de la fiebre competitiva de su referente. Una Inglaterra que a veces se despliega a un ritmo inferior al de la Premier League. El conjunto de Tuchel es camaleónico: puede dominar el partido por momentos, pero también se siente cómodo al contrataque, corriendo a los espacios.

Fue un encuentro en el que se dio más fácil el gol que el juego fluido o asociado. Cuando parecía que no pasaba nada, en las áreas había novedades. La primera fue a los 7 minutos, cuando el movimiento de Modric para despejar la pelota fue mucho más lento que el anticipo de Madueke; el capitán croata terminó impactando el cuerpo del delantero de Arsenal. Penal, que necesitó de dos ejecuciones de Kane, ya que la primera fue invalidada porque el VAR detectó que Livakovic se lo había atajado con un adelantamiento. Ese error de bulto de Modric fue una muestra de que al formidable mediocampista le van quedando pocas pilas para el alto nivel. Camino a los 41 años, acarreaba una inactividad de un mes entre abril y mayo por una fractura en el pómulo izquierdo. La función de volante central más posicional, mientras Mario Pasalic se soltaba más en campo rival, le representó un cúmulo de tareas excesivas ante la movilidad de Bellingham. Ya en su quinto Mundial, el batallador Modric le dejó su lugar a los 13 minutos del segundo tiempo a Kovacic, otro guerrero de largo recorrido.

El festejo de Bellingham, autor del tercer gol Tony Gutierrez - AP

El desarrollo tuvo momentos neutros que fueron sacudidos con los goles. Más allá de dificultades y limitaciones, Croacia nunca se olvida de competir. Lo lleva en su ADN desde que, a partir de la desintegración de la antigua Yugoslavia, se presentó en el Mundial 1998 con un tercer puesto. Cuando Inglaterra bajó la intensidad en el primer tiempo, como en esa pelota en la que Bellingham se dejó anticipar, llegó el empate de Baturina.

Toque de atención para una Inglaterra que parecía abanicarse cómodamente en el 1-0. No hay peor pecado que subestimar a Croacia, que se mostraba endeble en la defensa del juego aéreo, faceta que Inglaterra trabaja con Anthony Barry, el ayudante de Tuchel y componente británico del cuerpo técnico para aliviar las ampollas que en el país provocó la designación de un entrenador alemán, nacionalidad enemiga por más de una circunstancia. Desde las dos guerras mundiales, con triunfos de las fuerzas aliadas, hasta la final del Mundial 1966 ganada den Wembley.

Barry es el encargado de las jugadas con la pelota detenida. El córner de Rice, que viene muy bien entrenado desde Arsenal en todo lo que sea acciones de estrategia, encontró el cabezazo de Kane ingresando desde atrás para el 2-1. Croacia volvió a empatar en el tiempo adicionado de la primera etapa con Musa, tras una muy buena combinación entre Mario Pasalic y el histórico Perisic.

10 - Harry Kane has scored 10 FIFA World Cup goals, the joint-most of any England player, along with Gary Lineker.



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Inglaterra volvió del descanso hecha un tifón, decidida a sacar todo lo que se había guardado. Ya al minuto, un pase profundo de Anderson fue aprovechado por Bellingham con una notable definición cruzada. El partido dejó de ser parejo, Inglaterra sometió a Croacia e hizo figura a Livakovic, que no paraba de revolcarse ante definiciones de O’Reilly y Kane. En el primer cuarto de hora, Inglaterra contabilizó nueve remates al arco contra ninguno de su rival.

La segunda parte del plan de Inglaterra también infundió temor. Se potenció con los cambios, con los ingresos de los delanteros Rashford y Saka, quienes se conectaron para que el jugador de Barcelona -por ahora- pusiera el 4-2. También la entrada del velocista Spence sembró pánico en Croacia. Final con Inglaterra dejando una imagen de poderío. Sus jugadores se quedaron un largo rato paseándose de frente a sus hinchas, mientras primero sonó Oasis y luego Hey Jude. Futbolísticamente, la voz cantante a seguir por el resto fue la de Kane.