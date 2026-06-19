Mundial 2026: Jonathan David, el “hombre de hielo” de Canadá que es la debilidad de sus entrenadores

Canadá lo logró en su tercer intento, en su octavo encuentro mundialista, en su casa, una de las anfitrionas de la cita máxima. Este jueves cosechó la primera victoria de su historia en los mundiales y para la goleada 6-0 a Qatar fueron fundamentales sus centrodelanteros. Especialmente de quien es considerado, entre los suyos, como el de mejor actualidad en Europa: Jonathan David. Convirtió por triplicado, igualó a Lionel Messi como líder en la tabla de artilleros y fue la gran figura para que en Vancouver se viviera una fiesta sin precedente.

Que vista la camiseta canadiense es una especie de casualidad, ya que forma parte de las tantas decisiones que consideran los futbolistas a la hora de representar a una nación y se conocen popularmente cuando se los observa en acción en una competencia semejante. Porque David nació el 14 de enero del 2000 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, gracias a Jean y Rose, padres de origen haitiano.

El Hombre de Hielo celebra su primera conquista de una tarde memorable: hizo tres en la goleada de Canadá, que ganó su primer encuentro en un Mundial. FRAN SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Apenas nació, los David regresaron a sus tierras, pero cuando el pequeño cumplió seis años se fueron a lo alto del continente: Ottawa, la capital de Canadá, fue su nuevo hogar y la hoja de maple de la bandera, su orgullo, decidiendo ir detrás del sueño de alguna vez jugar para ese seleccionado. Entonces, comenzó su aventura por diferentes academias, con el fútbol no tan desarrollado por entonces.

Desde los 10 hasta los 18 años pasó por Gloucester Dragons Soccer, Ottawa Gloucester SC y Ottawa International SC, hasta que en Europa empezaron a visualizar el potencial, acentuado por ser convocado en todas las categorías juveniles de la selección y, con apenas 17, ser incluido en la mayor. Se lo llevó Gent, de Bélgica, un club marcado por formar figuras mundiales como Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois.

Épocas en Lille, el club que más confianza le transmitió y donde más tiempo transcurrió, conquistando una liga francesa y acechando en las tablas de goleadores de cada año, por un lustro.

Su anhelo, ya consciente, tomaba forma: Canadá nunca había jugado un Mundial. Había que dar el pase y destacarse. En sus primeras dos temporadas aportó 37 goles, por lo que el nivel ascendería: Lille, de Francia, lo pagó €27.000.000 en 2020, en medio de la pandemia, convirtiéndose en el futbolista canadiense más caro de la historia. Y no se arrepentirían.

Casi cinco años estaría en Francia, donde se transformó en un ídolo. Solo en el comienzo de su estadía ya sería parte de una conquista sorpresiva, en tiempos de dominio de Paris Saint-Germain, al ser campeón de la liga francesa 2020/2021 y de la Supercopa local del año siguiente. No se conformó: estuvo en la pelea por ser el goleador temporada tras temporada. Eso le valió alcanzar la cifra de 109 goles (y 28 asistencias) en 232 encuentros.

Cyle Larin (9) lo abraza y celebran juntos una de las conquistas de Jonathan David: el '10' lidera la tabla histórica de goleadores de Canadá con 41 goles, mientras que Larin lo persigue con 32. FRAN SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Durante esos años europeos, el por entonces técnico de Canadá, John Herdman, sabía que en su equipo tenía una joya preciada. Y en una especie de motivación y descripción, lo apodó: “Es el hombre de hielo”. Destacó siempre su frialdad, serenidad e imperturbabilidad. Y no fue una debilidad exclusiva del entrenador inglés: Jesse March, actual DT, se desvive de igual manera. “Es el jugador más inteligente que he entrenado”.

“Soy alguien que siempre está tranquilo. Como delantero, alguien que confía en marcar goles. Esa cualidad me resulta muy útil”, se describió. Qatar sufrió su velocidad, potencia física -pese a su 1,75 metros- y, como extra, la facilidad para utilizar ambas piernas: “Si querés ser un delantero de primer nivel, tenés que poder patear y ser muy bueno con ambos pies para que los jugadores no puedan anticipar cuál vas a utilizar”.

Le sobra madurez con 26 años. Hace un año es jugador de Juventus, de Italia, paradójicamente desembarcando con el pase en su poder. Tras una primera temporada poco ideal, en la que marcó ocho tantos en 46 encuentros, sin obtener títulos, él espera su momento.

¡PEGUELE COMO QUIERA, MAESTRO!



GO-LA-ZO de Jonathan David para poner el 2-0 para Canadá ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2DVmZjcRio — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Este jueves, con su hat-trick, se escapó aún más como el máximo goleador histórico de la selección de Canadá, con 42 goles. Primero, soltó una volea diestra llena de calidad que se pegó a un palo; luego, estuvo despierto al empujarla sobre la línea con la suela del mismo botín; y cerró la goleada al interrumpir un remate bajo que descolocó al arquero, definiendo fácil de zurda.

El Hombre de Hielo cumple los sueños que tuvo claros desde niño y el público canadiense se entrega a su jerarquía para soñar con llegar a los dieciseisavos de final.