Mundial 2026: Julián Alvarez realiza un tratamiento especial con plasma para acelerar su recuperación en la selección argentina

La cuenta regresiva para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 tiene un foco inevitable: el estado físico de varios de los futbolistas más importantes del plantel. Entre ellos aparece Julián Alvarez, quien se sometió a un tratamiento con plasma para acelerar la recuperación de una molestia en el tobillo y llegar en las mejores condiciones al estreno ante Argelia, el 16 de junio. Mientras tanto, Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución para tenerlo a disposición.

Después de haber entrenado con normalidad en los primeros días de la concentración en Estados Unidos, Alvarez volvió a sentir molestias en el tobillo que arrastra desde finales de abril. El delantero de Atlético de Madrid sufrió un esguince durante la serie de Champions League ante Arsenal y, aunque logró reaparecer antes del cierre de la temporada, nunca terminó de recuperarse por completo.

El momento de la lesión de Julián Alvarez, durante el encuentro entre Atlético de Madrid y Arsenal por las semifinales de la Champions League Manu Fernandez - AP

La situación llevó al cuerpo médico de la selección a reforzar los cuidados. El atacante fue sometido a un tratamiento con plasma rico en plaquetas con el objetivo de acelerar la regeneración de la zona afectada. Además, durante la práctica del miércoles redujo las cargas y trabajó únicamente en el gimnasio junto a uno de los fisioterapeutas del plantel.

La decisión responde a una política de prevención que atraviesa toda la preparación argentina. En el cuerpo técnico consideran que no tiene sentido asumir riesgos a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo. Por eso, hoy la prioridad es que Alvarez llegue en plenitud física al encuentro frente a Argelia, incluso si eso implica resignar su presencia en el amistoso del sábado ante Honduras y el martes ante Islandia.

El exjugador de River había generado tranquilidad apenas llegó a Kansas City. El lunes completó la práctica junto al resto del grupo y parecía haber dejado atrás definitivamente la lesión. Sin embargo, las exigencias de los entrenamientos y el desgaste acumulado después de una temporada de 49 partidos, 20 goles y nueve asistencias en Atlético de Madrid obligaron a recalcular.

Julián Alvarez haciendo entrenamiento en el gimnasio en Kansas City, junto a Lautaro Martínez Prensa AFA

En principio, el escenario más probable es que Alvarez quede preservado ante Honduras este sábado y que recién sume minutos frente a Islandia, el próximo martes desde las 22, el último ensayo antes del debut mundialista. Su evolución será monitoreada día a día.

La situación del cordobés se suma a una lista de futbolistas que todavía no lograron entrenarse con normalidad. El caso más delicado es el de Emiliano Martínez. El arquero sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la final de la Europa League y continúa trabajando con un vendaje importante. La expectativa es que pueda estar disponible para el primer partido del Mundial.

Tampoco están al ciento por ciento Lionel Messi, que arrastra una sobrecarga muscular, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Nicolás Paz, quizás el más complicado de la lista. En todos los casos, el objetivo apunta directamente al debut y no a los amistosos preparatorios.

Lionel Messi, de la selección argentina, entrena el miércoles 3 de junio de 2026 en Kansas City, Kansas (AP Foto/Charlie Riedel) Charlie Riedel - AP

En ese contexto, Scaloni comenzó a probar variantes. Durante una de las últimas prácticas en el centro de entrenamiento de Sporting Kansas City dispuso una formación integrada por Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.

Por precaución, el cuerpo técnico mantiene además una nómina de futbolistas en observación ante una eventual modificación de la lista. Entre los jugadores bloqueados figuran Emiliano Buendía, Matías Soulé, Máximo Perrone, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Tomás Aranda y Santiago Beltrán. A ellos se suman los juveniles Simón Escobar, Ignacio Ovando y Joaquín Freitas.

A menos de dos semanas del estreno mundialista, el principal rival de la selección no parece estar del otro lado de la cancha. Las lesiones, la puesta a punto física y la recuperación de varias piezas determinantes concentran buena parte de la atención. En ese escenario, la Araña se transformó en uno de los nombres a seguir, con la incógnita de si llegará con rodaje suficiente o si su preparación quedará reducida a un plan específico para estar listo cuando la Argentina más lo necesite.