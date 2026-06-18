Mundial 2026: la inesperada revolución futbolera de Estados Unidos, que puede cambiar la historia

Estados Unidos vive una pequeña revolución. Silenciosa, paso a paso. El crecimiento de la MLS fue sostenido, pero ahora se sumó un eslabón central: la selección da espectáculo y la gente, poco a poco, se va sumando al mundo del fútbol. No es masivo, no es abrumador, pero en varios puntos del país se toma nota de la dimensión de que algo puede estar cambiando.

Mauricio Pochettino, el entrenador argentino, le dio un impulso decisivo. El baile sobre Paraguay en el debut (4-1, pero la diferencia debió ser mayor) invita a miles de incrédulos a sumarse, aunque de a poco. Los estadios explotan y en las calles, el boca boca crece en intensidad.

Christian Pulisic no está al 100 por 100 Jamie Squire - Getty Images North America

“Los fanáticos estuvieron fantásticos. Podemos lograr cosas increíbles si los hinchas siguen así”, se entusiasma el DT, indispensable en el módulo de un equipo agresivo, audaz desde los cimientos. Sin embargo, pide cautela: “Es solo el inicio”. Este viernes, desde las 16, se cita con Australia, en el segundo capítulo de la aventura mundialista.

Florian Balogun, uno de los delanteros, convirtió dos (y le anularon otro). El delantero tendrá los reflectores encima, más debido a las molestias físicas que presenta la estrella del equipo, Christian Pulisic.

“Habrá millones, incluso miles de millones de miradas puestas en nosotros, y será una gran ocasión para mí de demostrar mi talento”, explicó recientemente el delantero del Mónaco, de 24 años.

Una imagen impactante de uno de los goles de Folarin Balogun a Paraguay RICHARD HEATHCOTE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Estados Unidos ya inició en la ciudad de la industria cinematográfica su brillante camino para ganar aficionados en el país del béisbol y el básquet en la segunda ocasión que organiza un Mundial.

Balogun, que disfruta de su primera experiencia mundialista, tendrá ante Australia su propio reto de superar a sus “competidores” a goleador del Mundial. Lionel Messi ya tomó ventaja con tres tantos, pero el estadounidense hace parte de un grupo de siete jugadores con dos anotaciones, incluidos el francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane y el noruego Erling Haaland.

Pocos presagiaron que el partido de este viernes podría decidir quién encabeza ​el Grupo ⁠D, pero ⁠la goleada 4-1 de los coanfitriones a Paraguay, seguida de la derrota de Turquía 2-0 frente a los atrevidos Socceroos, convierte a los ganadores en claros favoritos para pasar a la siguiente fase ‌en la primera posición de la zona.

Red, White, & Blue in The Evergreen State! 🇺🇸🌲



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La arrolladora actuación con la ​que Estados Unidos goleó a una Paraguay que ​nunca tuvo reacción provocó, con razón, una ola de entusiasmo entre sus aficionados, que el equipo intentará canalizar en Seattle.

Estados Unidos es plenamente consciente de los peligros ​que supone Australia, tras un acalorado amistoso en octubre en el que Christian Pulisic se vio obligado a abandonar el terreno de juego por lesión. ⁠La disponibilidad del delantero para el choque de esta semana vuelve a estar en duda después de que se entrenó por separado en ‌los últimos días.

Timothy Weah advierte que Estados Unidos es “un equipo agresivo”, mientras que Sebastian Berhalter atribuye ese cambio a Pochettino. “Nos dio mayores herramientas y nos enseñó a los estadounidenses de qué estamos hechos”, sostuvo.

Esa es una clave: el conductor argentino, de 54 años, trata de inculcarle al plantel norteamericano (y al público en general), el concepto de competencia y ambición. Dejar a un lado el show. “Su cultura es lúdica. Ellos quieren jugar. Nosotros les decíamos: ‘chicos, jugar al futbol es una cosa, competir es otra’. Son dos deportes completamente diferentes. Ellos crecen en una cultura de jugar”, indicó el estratega al diario El País.

El santafesino cree que esa ideología tiene relación directa, además, por el formato de competencia de la MLS. Espectáculo a lo grande, sin marcas celosas y sin descensos. “¿Por qué? Si empezás en la MLS y a los tres meses no ganaste partidos y te pusiste abajo, ¿cuál es la consecuencia si no hay ascensos ni descensos, ni competencia internacional? ¡El deporte estadounidense premia a los perdedores! El futbol es diferente: si premiás al que no gana… Si no tenés objetivos, no peleo. Si pierdo, ¿qué pasa? Nada. Solo echan al entrenador. Luego, el jugador estadounidense es disciplinado. Pero con un sentido de la comodidad que no es bueno en el futbol. Nos llevó un año y medio cambiar esa mentalidad".

La locura por el fútbol crece en Estados Unidos Jayne Kamin-Oncea - FR170204 AP

El crecimiento de la selección y la MLS (creada en 1996) está impulsado por una inversión histórica en juveniles (estructuras como MLS NEXT), el impacto de figuras globales (Lionel Messi, Rodrigo De Paul y tantos otros) y la explotación (como ningún otro país) del negocio. El nivel de la liga creció al punto de aportar 44 jugadores a la Copa del Mundo.

Meses atrás, Lionel Messi, figura de Inter Miami, ya veía algunos matices para tener en cuenta. “Creo que es posible que el fútbol crezca en Estados Unidos. Creo que aún quedan grandes cambios por hacer para que los equipos sigan creciendo. Hay una base muy importante donde los equipos están preparados y desean ese crecimiento, y creo que es hora de hacerlo”, advirtió.

High Tempo. High Intensity. pic.twitter.com/EGKCM0b1mr — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 17, 2026

La selección femenina, además, es muy competitiva: se trata de una de las mejores del mundo, más allá de que quedó eliminada en los octavos de final en el último Mundial.

La revolución está en marcha.