Mundial 2026: las jugadas polémicas de Argentina - Argelia con los dos goles anulados en el comienzo

Fue un arranque furioso y con imágenes que inquietaron. La selección argentina tomó el control del desarrollo en el debut frente a Argelia, en el debut en el Mundial 2026, así como lo había hecho en Qatar 2022 ante Arabia Saudita. Y eso resultaba una señal alentadora. Sin embargo, lo que sucedió en el campo de juego levantó algunos fantasmas, porque los goles anulados por posiciones adelantadas comenzaron a entrar en escena en los primeros compases del juego, así como aquella jornada en Lusail.

Apenas transcurrían dos minutos del partido cuando un cabezazo de Lautaro Martínez llevó algo de peligro al arco que defiende Luca Zidane, sin embargo la acción no tenía validez porque el delantero argentino estaba en offside. Justamente el Toro había sido uno de los protagonistas aquella jornada del 22 de noviembre de 2022 en el estadio Lusail.

Dos minutos más tarde, la jugada que reavivó todavía más aquella jornada que terminó en la pesadilla de la derrota por 2-1 en el debut de la Copa del Mundo, fue la que puso a Lionel Messi de frente a Zidane, tras una gran habilitación de Lautaro Martínez, pero se ahogó el festejo rápidamente por posición adelantada del capitán de la selección argentina. En las imágenes ofrecidas por la transmisión en la que se trazó la línea para determinar el fuera de juego se advierte que el hombre del rosarino lo dejó en offside.

¡¡ERA UN GOLAZO DE ARGENTINA, ERA DE LIONEL!! ❌⚽



Messi puso el 1-0 para la Albiceleste, pero fue ANULADO por fuera de juego de la Pulga. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EUlg8PC4ry — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026

Todas las señales reverdecieron los peores recuerdos. Es que los dirigidos por Lionel Scaloni en aquel enfrentamiento ante Arabia Saudita habían sentido el ahogo del festejo en tres oportunidades en un lapso de 14 minutos en la primera mitad, por diferentes posiciones adelantadas. El primero fue anulado justamente a Messi, que tras recibir un pase de Alejandro Gómez encaró al arquero Mohammed Al Owais y con una exquisita definición rompió la resistencia en lo que parecía ser el 2-0 para la selección argentina. Sin embargo, la tecnología ayudó en el encuentro al árbitro Slavko Vincic y en un puñado de segundos, sancionó el fuera de juego. Después dos veces cayó en fuera de juego Lautaro Martínez, lo que dejó al conjunto nacional sin la posibilidad de extender la ventaja sobre Arabia Saudita.

Y en la jornada de este martes, en el encuentro en Kansas City, también sufrió un golpe inesperado el equipo argentino, porque un pase filtrado encontró a Fares Chaibi bien ubicado y el delantero argelino definió ante el achique de Dibu Martínez, que no pudo tapar su primer palo. Unos segundos después, el árbitro Szymon Marciniak, de Polonia, anuló la conquista del equipo africano porque Chaibi estaba fuera de juego, por apenas su rodilla.