Mundial de clubes: los posibles rivales de Flamengo y Real Madrid en el torneo que se jugará en Marruecos

La FIFA sorteó el Mundial de Clubes 2023, que se disputará entre el 1 y el 11 de febrero en Marruecos. Los campeones de Europa y Sudamérica, las dos confederaciones más fuertes, comenzarán su participación en semifinales, como es costumbre. Flamengo, monarca de la Libertadores, jugará el 7 de febrero contra el ganador del partido entre el Wydad AC (monarca africano y campeón marroquí) y el Al Hilal (Arabia Saudita, ganador de la Champions Asiática). Real Madrid, rey de Europa, debutará un día más tarde frente al vencedor del encuentro entre Seattle Sounders (ganador de la ConcaChampions de Concacaf) y quien resulte ganador del primer partido, a disputarse el 1 de febrero entre Al Ahly, subcampeón africano, y Auckland City, de Nueva Zelanda, el mejor equipo de Oceanía. Está previsto que la final se dispute el 11 de febrero.

El sorteo del Mundial de Clubes 2023, que se disputará en Marruecos desde el 1° de febrero CAPTURA DE VIDEO

El sorteo se desarrolló en la Academia del Fútbol Mohammed VI, en Rabat (Marruecos) y contó con la presencia estelar de Noureddine Naybet, el futbolista con más presencias en la historia del seleccionado de ese país. Los africanos se postularon hace apenas dos meses para organizar el torneo, que volverá a ese territorio después de nueve años: en 2014 se coronó Real Madrid, tras vencer en la final a San Lorenzo (Argentina) por 2-0 con goles de Sergio Ramos y Gareth Bale.

Habrá representación argentina en la competencia, ya que Al Hilal (Arabia Saudita), el campeón asiático, es dirigido por el riojano Ramón Díaz y tiene en su plantel a Luciano Vietto (ex Racing). Y en el Auckland City juega Emiliano Tade, una institución en el club. El delantero nacido hace 34 años en Santiago del Estero va por su tercera etapa en la institución neocelandesa, cuya camiseta defendió entre 2011-2015 y 2016-2018.

Lo más probable es que este formato del torneo con seis campeones continentales y un equipo invitado del país organizador tenga en Marruecos su última edición. La FIFA ya anunció a través de su presidente, Gianni Infantino, que piensa en una competencia mucho más amplia (32 equipos) y con premios millonarios. Reemplazará a la Copa Confederaciones y por eso se estima que su primera edición será en 2025 en Estados Unidos, una de las sedes del Mundial que se disputará al año siguiente. La incógnita que se mantiene es el criterio de clasificación de los equipos a esa competencia, además de la cantidad de representantes que tendrá cada una de las confederaciones continentales. En ese caso, además, quienes obtengan los torneos continentales de este año se clasificarían directamente para 2025.

Real Madrid, vigente campeón de la Champions League, representará a Europa en la Champions League

Pese a que no hay confirmación oficial de la FIFA, trascendió que para esta edición del torneo en territorio marroquí fueron seleccionados dos estadios: el Stade Ibn Batouta, la casa del IR Tanger con capacidad para 65 mil personas, y el Prince Moulay Abdellah Stadium, de Rabat, el estadio del AS FAR, de la primera división marroquí, y donde pueden ingresar hasta 52 mil personas. Para esta edición del máximo torneo de clubes se dio una curiosidad: el campeón africano (Wydad AC) también es el campeón de la Liga marroquí, por lo que el conjunto invitado a la competencia no es el mejor equipo del país organizador.

En este caso, el equipo que consiguió su lugar pese a no ser campeón continental es el Al Ahly egipcio, que perdió la final de la Champions africana ante el Wydad. Una curiosidad: pese a que el Wydad es el mejor equipo del continente, su ciudad (Casablanca) no es una de las dos elegidas para hospedar los partidos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo del Mundial de Clubes 2023 celebrado en Rabat, Marruecos CAPTURA DE VIDEO

Todos los partidos serán eliminatorios, y por reglamento si hay empate durante los noventa minutos habrá un alargue de media hora, dividido en dos tiempos de quince minutos. De persistir la igualdad, los partidos se definirán por penales. En el encuentro por el tercer puesto, que disputarán los perdedores de las dos semifinales, no habrá tiempo extra y se pasará directo a los disparos desde los doce pasos.

Flamengo, monarca de la Copa Libertadores que acaba de firmar un precontrato con el arquero argentino Agustín Rossi (Boca) y Real Madrid (ganador de la Champions League al comando del italiano Carlo Ancelotti y con el francés Karim Benzema como figura estelar) son los máximos favoritos a disputar el partido decisivo.

LA NACION