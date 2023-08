Mundial femenino: Suecia, el “Goliat” del grupo G que Argentina debe vencer para hacer historia

escuchar

“Un día nos iremos de aquí. Dijimos: ‘Nos haremos cargo’. Conquistaremos el mundo. Vamos a ser grandes. Vamos a ser poderosas”, entonó la cantante sueca Laleh el 21 de noviembre de 2016 en la gala Fotbollsgalan que organiza dicho país.

Aquel día, Laleh no cantó sola la letra de su canción “Goliat”. La acompañaron las jugadoras de la selección de Suecia. Todo fue parte del homenaje que recibieron las futbolistas por haber logrado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Allí estaba Fridolina Rolfö, una de las referentes del plantel que está disputando el Mundial en Australia y Nueva Zelanda. “Cada vez que escucho esa canción no puedo evitar emocionarme”, confesó hace algún tiempo Rolfö.

En la madrugada del miércoles, a las 4 (hora de nuestro país), Argentina se enfrentará con Suecia, el cuco de la fase de grupo. El triunfo histórico -que no se dio frente a Italia ni Sudáfrica- se buscará ante una de las tres mejores selecciones del mundo, según el ranking de la FIFA. Las jugadoras y el cuerpo técnico están convencidos de cómo plantearles el partido a las suecas para poder ser competitivos. Así lo hicieron saber en la conferencia de prensa previa al partido.

La Albiceleste necesita ganar y esperar a que Sudáfrica e Italia empaten para poder ilusionarse con un primer pase a octavos de la historia de los Mundiales femeninos

La victoria será difícil -como lo es todo el Mundial-, pero no imposible. Germán Portanova bajó una línea clara en cuanto al juego del equipo y cómo plantearle el partido a las europeas: a la Argentina no le conviene el palo por palo, sino avanzar en el campo de juego por bloques. Las transiciones se sufrieron frente a Sudáfrica y la albiceleste no se puede permitir este juego frente a Suecia. Primero, porque las europeas cuentan con un poder ofensivo superior al que poseen las sudafricanas. Después, las nórdicas ya demostraron lo que son capaces de hacer si se les otorgan espacios. Lo evidenciaron en la goleada 5 a 0 frente a Italia en la segunda fecha de la fase de grupos.

¿Cuestiones a tener en cuenta? La pelota parada es uno de los fuertes que tiene la selección dirigida por Peter Gerhardsson. “Sabemos lo buenas que somos en la pelota parada y hoy realmente lo demostramos. Jonna fue fantástica en los lanzamientos y tener a Amanda, quien es la que más salta de todas, es una de nuestras mayores fortalezas y tenemos que usarlo en los próximos partidos”, declaró Rolfö luego del triunfo frente a Italia.

La goleada de Suecia a Italia

Cuatro de los siete goles que llevan las suecas en este Mundial llegaron tras un córner. Portanova tomó nota al respecto y así lo hizo saber en la conferencia de prensa: “Obviamente, son jugadoras altas y no solo eso, sino que es el equipo que mejor maneja la pelota parada sin lugar a dudas. El fútbol tiene esos atenuantes. Sabemos a quién marcar, sabemos en dónde nos tenemos que ubicar, pero después la ejecución… Trataremos de defender esas pelotas de la mejor manera”.

Cauteloso como siempre, Portanova agregó: “Ojo que Suecia no es sólo eso. Juega rápido, tiene jugadoras veloces, potentes desde el juego directo y asociado. Tendremos que hacer un partido perfecto para poder competir”.

La selección argentina tendrá modificaciones en el once titular. El ingreso de Adriana Sachs en lugar de Miriam Mayorga es un cambio obligado, dado que la central de Boca acumuló dos tarjetas amarillas. Sophia Braun dejará el lateral derecho -lo ocupará Julieta Cruz- y pasará al mediocampo donde se lució en el partido frente a Sudáfrica. Después, asoman dos nombres: Romina Nuñez vuelve a la titularidad y Camila Gómez Ares acompañará a Braun como volante por derecha. La que arrancará en el banco de suplentes por primera vez en el torneo será Mariana Larroquette y como única centrodelantera irá Paulina Gramaglia.

Portanova señaló que la Argentina necesita hacer un partido "perfecto" para competir contra Suecia TW: @Argentina

De este modo, Portanova busca un bloque equilibrado que pueda contrarrestar la potencia y velocidad de Suecia. Jugadoras de buen pie, pero lentas en el desarrollo del juego -como lo son Lorena Benítez y Daiana Falfán- dejan el once titular para conformar un mediocampo más dinámico. Según palabras del entrenador, la Argentina buscará vascular de un lado al otro rápidamente en lo que será un partido donde prevalecerá el físico. “Si estamos concentradas y el partido se da a nuestro favor, podemos. Sabemos que vamos a tener posibilidades de golpear y ahí tenemos que ser efectivas”, explicó Portanova.

Suecia es la única selección clasificada a la siguiente fase en este Grupo G. Después, Argentina, Italia y Sudáfrica tienen posibilidades. Nuestro país debe ganar sí o sí para soñar con la clasificación. Si logra el triunfo, como escenario ideal, debe esperar a que empaten las otras dos selecciones. En el caso de que esto último no ocurra, habrá que sacar la calculadora.

La victoria no es imposible. Lo saben jugadoras, cuerpo técnico e hinchas. Como declaró Portanova a lo largo de todo el Mundial, “es fútbol, cualquier cosa puede pasar”. Y como dice la canción de Laleh: “Lucharemos. Sí, lucharemos contra Goliat. Así que créeme porque como eres la más valiente, sé que puedes”.