Mundial Qatar 2022: Brasil y un clima de euforia desmedido que quedó reflejado en una encuesta

La goleada sobre Corea del Sur, al que ya vapuleaba promediando el primer tiempo, potenció la candidatura de Brasil a ganar el Mundial de Qatar. Un partido que, además, tuvo el regreso de Neymar luego de la lesión en un tobillo sufrida en el debut frente a Serbia. Con fútbol de sobra, sólo hubo un asterisco por estas horas previas al choque de este viernes con Croacia por los cuartos de final (juegan a las 12 de nuestro país), una mini polémica: el bailecito de Richarlison en uno de los goles del 4-1 al que se plegó el entrenador Tité. Una actitud que fue criticada.

Pero Tité salió a redoblar la apuesta y aclaró en la previa al encuentro con el subcampeón mundial: “No voy a cambiar la idiosincrasia del fútbol brasileño. Si tengo que bailar, voy a bailar”. Y le sumó un toque de humor: “Lo que sí, tengo que practicar más porque me quedó el cuello duro”. Tité fue más allá en su explicación: “Es nuestra forma de ser, nuestra cultura y vamos a continuar siendo de nuestra forma. Además, en mi caso, me permite tener una conexión con la nueva generación”.

El baile de Tité con Richarlison

El técnico de Brasil, con 61 años, guarda una excelente relación con el plantel. “Yo tengo 61 años y los jugadores, un promedio de 25 o 26 años. Pueden ser mis nietos. No hablaré de quien no conoce la cultura de Brasil”, dijo en relación a la puntual crítica del irlandés Roy Keane, exfutbolista de Manchester United.

Ese es el clima en el que vive el seleccionado de Brasil. Lejos de la histeria. Se ve cuando los jugadores llegan a cualquier estadio y bajan del ómnibus, con música de fondo. Y ese estado de euforia, de convicción, se traduce en el ánimo de los medios de comunicación también. Por ejemplo, basta con ver la encuesta que lanzó el sitio LanceDigital en su cuenta de Instagram.

Las opciones que ofrece Lancedigital para la sexta estrella

Bajo el anunciado “Asunto serio”, preguntó a sus seguidores “¿Dónde debería estar la sexta estrella si viene el hexa? Dilo” #Qatar2022 #Brasil #worldcup. Tiene que ver con la historia de Brasil en los Mundiales de fútbol, siendo el único pentacampeón, producto de sus títulos en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea del Sur-Japón 2002.

La encuesta ofrece cinco opciones, con sus correspondientes ilustraciones. Hay para todos los gustos. Pero lo concreto es que en las últimas horas no preguntan a quién te gustaría que el Scratch enfrente en las semifinales, que sería lo más lógico, sino dónde ubicaría una sexta estrella. Un desborde de entusiasmo en derredor del equipo que, para muchos, es el máximo candidato a levantar el trofeo el domingo 18 de diciembre en Doha.

Modric con Eder Militão y Casemiro, de festejo en Real Madrid: este viernes serán rivales

Pero antes de pensar en esa fecha, habrá un duelo relevante este viernes en Doha. Nada menos que con Croacia. Y dentro de ese partido, un particular enfrentamiento entre compañeros de Real Madrid (y algún ex), todos campeones de la Champions League. Será el que sostendrán el capitán croata, Luka Modric, con los brasileños Vinicius, Rodrygo y Eder Militão. Una nómina a la que se suma su ex ladero en el centro del campo merengue, Casemiro, hoy ya en Manchester United. El propio Rodrygo hizo una publicación en Instagram, con una foto de ambos jugando por el Real, con el mensaje “See you papá”.

