Mundial Qatar 2022: El debate con Cristiano Ronaldo por su “casi gol” ante Uruguay y la protesta de la Federación Portuguesa de Fútbol

Mientras continúa el debate sobre quién marcó el primer gol de Portugal contra Uruguay este lunes, en la victoria de los lusos por 2 a 0 del partido por el Grupo H, la federación de fútbol del país europeo presentará pruebas a la FIFA para demostrar que fue Cristiano Ronaldo quien lo anotó -de cabeza- y no Bruno Fernandes, quien envió el centro para CR7. Según un informe del periodista Eduardo Aguirre en el programa español El Chiringuito, la Federación Portuguesa de Fútbol ofrecerá evidencias ante el máximo organismo del fútbol para demostrar que Cristiano anotó el primer gol contra el conjunto de Diego Alonso. El jugador de 37 años, al que inicialmente se le concedió el tanto, también lo reivindicó afirmando que le dio el toque final al balón con el parietal. Sin embargo, después de un control exhaustivo, se consideró que Cristiano Ronaldo no hizo ningún contacto con el balón y, por lo tanto, el gol fue otorgado a Bruno Fernandes.

Todavía sigue un gran debate en las redes sociales. En medio de la discusión futbolera, el propio Fernandes admitió que celebró como si Cristiano Ronaldo impactara finalmente la pelota. “Celebré [el gol] como si hubiera sido el gol de Cristiano. Me parecía que la había tocado. Mi objetivo era cruzar el balón para él”, dijo el mediocampista estrella del Manchester United en su entrevista posterior al partido ante Uruguay. En las imágenes oficiales, no hay evidencia concluyente sobre quién fue el autor del toque final.

¿Qué sucedió al momento del gol? A los 9 minutos del segundo tiempo, el ex del Real Madrid se interpuso lo suficiente a Rochet para que el arquero uruguayo no pudiera detener el balón lanzado por Bruno Fernandes desde la izquierda. El delantero, habilitado por Varela, no dudó en festejar el tanto como si fuera suyo, pero la tecnología es concluyente: el interior de la pelota oficial de Adidas, llamada Rihla, tiene un chip que determina el autor del último impacto de la pelota y quien quedó registrado en esa situación de juego no fue CR7, sino su ya excompañero en Manchester United. El chip dejó en evidencia a “El Bicho”, que ensayó un gesto de decepción al momento en que se anunció el nombre del goleador de manera oficial. En principio le habían asignado el gol al múltiple Balón de Oro, pero luego la FIFA rectificó en su página oficial y le dio la autoría a Fernandes.

“Falta de latido”, de la pelota

Sobre esta controversia, Adidas confirmó que el capitán de Portugal no tocó la pelota en el gol concedido a Bruno Fernandes. “Utilizando la tecnología ‘Connected Ball’ alojada en el balón oficial Al Rihla de Adidas, se puede mostrar que no hay ningún contacto en la pelota de Cristiano Ronaldo para el primer gol en el juego. No se pudo medir ninguna fuerza externa en la pelota, como se muestra por la falta de latido en el esférico y en las mediciones”, afirmó la multinacional alemana, fabricante del balón oficial del Mundial. Y agregó: “El sensor IMU de 500 Hz dentro de la pelota permite un alto nivel de precisión en el análisis”. Sucede que la pelota del Mundial incorpora un chip que detecta cada uno de los toques que se producen.

Con la victoria de 2-0 sobre Uruguay, Portugal se convirtió en el tercer equipo en clasificarse para los octavos de final del Mundial después de Francia y Brasil. A pesar de que la Seleção progresó con éxito en la competencia, ahora espera terminar su grupo en la cima para evitar un posible choque de octavos de final contra el actual líder del Grupo G, Brasil. Tal como están las cosas en su grupo, Portugal lidera actualmente con seis puntos, tres unidades por encima del segundo clasificado, Ghana, y cinco puntos por encima del tercer clasificado, Corea del Sur, y del cuarto clasificado, Uruguay. Como resultado, todo lo que la Seleção necesita hacer para terminar líder de la zona es conseguir al menos un empate contra Corea del Sur en su último partido de la etapa de grupos.

El salto de Cristiano Ronaldo para su "casi gol" ante Uruguay KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

LA NACION