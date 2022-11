Mundial Qatar 2022: Gerardo Martino, el estreno con Polonia, el quinto partido y el futuro en México

escuchar

Un argentino, en el mismo grupo de la Argentina, tendrá también el martes su estreno en Qatar 2022, aunque por fuera de la selección. Un personaje que no es extraño: jugó y dirigió vestido de celeste y blanco, pero las experiencias mundialistas siempre las protagonizó bajo otra bandera. Gerardo Martino desandará con México su segunda experiencia en una Copa del Mundo: desde las 13 se medirá con Polonia, por el Grupo C, en el innovador estadio 974, el que se construyó utilizando contenedores de transporte marítimo.

Una aventura que el Tata iniciará desgastado y apuntado, porque el ciclo al frente de la Tricolor resultó en todo el recorrido una cuesta empinada. Y difícilmente el resultado final del viaje logre revertir una sentencia a la que solo le falta la lectura.

“Quedarme o no, no se determina de cómo vaya en la Copa del Mundo. El entorno se cambia con dos goles, o dos triunfos y lo veo así desde hace cuatro años”, comentó en una conferencia de prensa en la que la tensión estuvo siempre presente, al extremo que un periodista pretendió ensayar repreguntas y ante la decisión de los representantes de la FIFA de quitarle el micrófono a quien lo estaba interpelando, el Tata solicitó que no limitaran el intercambio, aunque las reglas de la organización son inquebrantables. La agitación en México es tan grande que el entrenador Miguel Herrera se postuló para tomar las riendas después de Qatar y el ídolo Hugo Sánchez, tras la derrota frente a Suecia en el último partido preparatorio señaló que el equipo va “de menos a menos”.

El argentino Rogelio Funes Mori, pieza titular frente a Polonia en el debut de México en la Copa del Mundo, festeja con Jesús Gallardo, que también será parte de la alineación en el estreno en Doha Joan Monfort - AP

“En las eliminatorias tuvimos buenos resultados, no buen nivel futbolístico. Desde el verano [mitad de año] para acá se jugaron partidos realmente buenos, pero los resultados no nos acompañaron: Paraguay, Colombia y Suecia son la muestra”, refrescó Martino, que entre esas tres derrotas sumó triunfos frente a Perú e Irak.

De los cinco rivales que compusieron la hoja de ruta de juegos amistosos camino a Qatar, los europeos son los que mejor representan –en la óptica del seleccionador– las características de Polonia: “Suecia termina siendo para mi gusto algo que puede repetirse en el juego de mañana [por hoy]. Suecia no nos hizo daño en las transiciones, lo que resolvimos bien; el gol en la pelota parada viene de un rebote y también lo resolvimos bien, por así decirlo. Nosotros vamos a ser protagonistas y la expectativa es jugar los tres partidos de la misma forma, aunque eso no depende de nosotros, porque el rival también propone y hay que ver quien tiene la supremacía en el desarrollo del juego. Es sencillo: en un Mundial puedes jugar bien, pero si no ganas, quedas fuera”, puntualizó.

En su estreno mundialista, en Sudáfrica 2010, Gerardo Martino jugó los cuartos de final con Paraguay; México se clasificó dos veces a esa instancia en la historia de los mundiales: en México 1970 y 1986 PAU BARRENA - AFP

“El primer partido encamina el recorrido de una selección para uno u otro lado. Y por las características del grupo será decisivo. Ninguno de los sistemas tácticos modifica la postura de Polonia en un juego. Los jugadores deben saber que el rival juega diferentes sistemas tácticos, pero el estilo polaco es uno solo y sobre eso preparamos un partido”, puntualizó el Tata, que en Sudáfrica 2010 y con Paraguay inició la Copa del Mundo con un empate frente a Italia y terminó el sueño ante España, finalmente campeón, en los cuartos de final.

México y el dique de los octavos de final: se clasificó de modo consecutivo desde Estados Unidos 1994, pero nunca logró superar el corte

México empieza su aventura con la ilusión de jugar el quinto partido, una experiencia que resulta un dique desde Estados Unidos 1994 y que sólo logró en México 1970, cuando Italia la despidió con una goleada 4-1 en Toluca.

Para Martino alcanzar esa meta histórica sería revalidar su experiencia en Sudáfrica 2010 y si los pronósticos se confirman, de clasificarse para los octavos de final debería cruzarse con Francia o Dinamarca. Una misión que no resulta imposible, pero compleja y que deberá sortear el clima de efervescencia que acompaña al ciclo del Tata en la Tricolor.

