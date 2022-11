Mundial Qatar 2022: Jewison Bennette, el zurdo que surgió de la nada para llevar a Costa Rica a la Copa del Mundo

escuchar

En el fútbol, como en la vida, a cualquier persona le hace falta un toque de suerte. Estar en el momento preciso, en el lugar adecuado (o no estar, que a veces es incluso más útil), encontrar un ambiente propicio, juntarse con la gente correcta y, sobre todo, dar con alguien con capacidad de decisión que además de saber apreciar condiciones y virtudes deposite en quien las tiene la suficiente confianza para desarrollarlas.

Cuando Luis Fernando Suárez, el técnico colombiano que dirigió a Ecuador en Alemania 2006 y a Honduras en Brasil 2014, asumió el mando de la selección de Costa Rica en junio del año pasado, confesó que conocía a muy pocos de los jugadores que integraban una lista de 60 preinscripta para participar en la Copa de Oro de la Concacaf a disputarse al mes siguiente. Se puso a trabajar, pidió un equipo juvenil para oficiar de sparring y se le iluminó el rostro.

“Le soy sincero, hay uno de esos chicos que me encantó desde el primer día. Tiene 17 años y se llama Jewison Bennette”, le comentó a un periodista para decepcionarse un rato más tarde cuando consultó la lista: el pibe no estaba incluido. No se rindió. Quiso conocer su rendimiento en el Herediano, el club al que pertenecía, pero tampoco tuvo suerte, solo había sido convocado una vez en octubre de 2020, y no jugó ni un minuto. Ni siquiera así se amilanó, estaba convencido de que había descubierto un valor que antes o después le daría satisfacciones.

El nombre y apellido del pibe, sin embargo, no eran desconocidos para el público tico. Porque Jewison Bennette -padre- fue un delantero explosivo, con más facilidad para el dribbling que para el gol, que en 1995 jugó el Mundial Sub20 de Qatar y otros ocho partidos con la selección mayor. A su primogénito, en cambio, nadie parecía tenerlo en cuenta. Salvo Suárez, a quien el chico le llamó la atención por ser un zurdo veloz y descarado que se movía con soltura por la banda izquierda, aunque curiosamente los números con su equipo, el Herediano, era muy magros: casi nunca había sido titular, ningún partido completo, un gol, una asistencia.

La selección, mientras tanto, navegaba con dificultad por la clasificación hacia el Mundial. Suárez buscaba alternativas para darle picante a una ofensiva carente de imaginación y decidió apostar fuerte. La ventana de noviembre indicaba un riesgoso viaje a Canadá y un partido de local, en el que solo cabía la victoria ante Honduras. Bennette fue titular en ambos. “A mí la edad no me preocupa. Jewison mostró un carácter tremendo antes que cualquier otra cosa, porque no sabe cuántos años tiene. Cuando juega lo hace sin asustarse y eso me parece vital en un futbolista”, fue la conclusión del técnico. Conocedor del universo en el que se sumergía, la joven promesa tranquilizó a los escépticos: “Siempre hay presión en el fútbol, el que no puede con ella, no puede dedicarse a este deporte”.

La confirmación definitiva de que Bennette había llegado para quedarse llegó en marzo y en junio de este año. Primero, ante Estados Unidos, y después, en el repechaje ante Nueva Zelanda, el zurdo de 18 años fue la carta ganadora. Sendos pases suyos generaron los goles que depositaron a los ticos en Qatar, y como ya no hay rincón del mundo que permanezca oculto a los ojos de buscadores de tesoros, sus actuaciones hicieron sonar las campanas al otro lado del Atlántico.

“Él trae lo que este equipo podría necesitar: un poco de velocidad y juego directo para ensanchar el campo, y aprovechar los espacios que dejan los rivales detrás de la defensa”, explicó Tony Mowbray, técnico del Sunderland inglés, al presentar en agosto al nuevo fichaje del club.

El Sunderland, una institución con mucha historia y muchos títulos ya lejanos en su currículum, acababa de recuperar un lugar en la segunda división, tras cuatro temporadas de penitencia en la League One, y la contratación de Bennette fue recibida entre signos de interrogación.

La adaptación no ha sido sencilla. Todavía no pudo alcanzar la titularidad y solo suma 177 minutos de juego repartidos en 9 encuentros. Pero bastaron un gol y un video casero para meterse a la fiel afición de los Black Cats en el bolsillo. La conquista, única lograda hasta ahora, significó un 2-2 sobre la hora ante Watford. La imagen en cuestión mostraba a los Bennette -padre e hijo- viajando en un autobús urbano, como cualquier otro vecino de la ciudad.

“En el pasado, los legendarios jugadores del Sunderland acostumbraban a moverse en autobús. Me parece grandioso que él y su papá se integren de esa manera a nuestra vida”, señaló Mowbray, mientras el video saltaba de celular en celular entre los emocionados hinchas locales.

“Estoy seguro que jugar contra los mejores del mundo hará que mi juego también mejore. Es el mejor modo de saber cuál es el nivel en el que uno está”, dijo Jewison Bennette, antes de partir hacia Qatar para disfrutar de su gran aventura, esa que la suerte, el buen ojo y la confianza de Luis Fernando Suárez le ofrecieron en bandeja, cuando ni siquiera podía soñar con ella. La gente de Sunderland lo esperará con los brazos abiertos, como si toda su vida hubiese sido un Black Cat.