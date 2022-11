Mundial Qatar 2022: la frase de México que desafía a la Argentina, la íntima fórmula que imita a Scaloni y el factor hinchas

escuchar

En la intimidad, México toma el encuentro contra la Argentina, previsto para este sábado, desde las 16, como una oportunidad histórica. Se siente en las calles del país gigante, se percibe en la intimidad de la delegación, lo cree Gerardo Martino, el conductor, lo siente Rogelio Funes Mori, uno de los delanteros, con el sello de la argentinidad, desde el otro lado del mostrador.

La diferencia (de jerarquía, de experiencia, global), es sustancial. Sin embargo, hay una sensación: es aquí, es ahora. El seleccionado azteca percibe la herida que Arabia Saudita le abrió a la Argentina, monumental desde la Copa América, caída en desgracia por una producción lejana a su poderío. En ese camino, algunas historias. Guillermo Ochoa, el arquero, no se encoge: “Queremos ganarles”. Su frase es todo un desafío para un equipo que suele estar bajo la sombra de la Argentina. Es mucho más que una declaración.

⚽️🔥 Momento de ir a cancha y seguir preparando el juego ante 🇦🇷. #FIFAWorldCup | #MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/rO0s29SL9B — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 24, 2022

Al mismo tiempo, otras dos certezas: Tata diagramó la misma idea de Lionel Scaloni, después del golpazo. La reunión íntima de los jugadores con sus familias y amigos, un modo de descomprimir angustias y presiones. Largas horas de charlas y abrazos, con el objetivo de distenderse, luego del 0-0 con Polonia y antes de la batalla con la Argentina. Al mismo tiempo, una realidad paralela, más allá de los serios incidentes en las calles y la reunión de las Embajadas. Los hinchas mexicanos serán locales (son mucho más que los argentinos) en el próximo partido. De algún modo, en las tribunas ya ganaron los seguidores del ‘Tri’.

Guillermo Ochoa afirmó este martes que quiere jugar contra el seleccionado argentino y que pretende ganarle para dejarlo afuera del Mundial de Qatar 2022, por la segunda fecha del Grupo C. ”A mí no me gusta el ‘oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil’ o el ‘quiero evitar a esta selección porque es muy complicada’. No, yo creo que, al contrario, quiero jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Queremos ganarles”, analizó Ochoa en el diario Medio Tiempo.

El arquero mexicano Guillermo Ochoa bloquea el penal del polaco Robert Lewandowski Themba Hadebe - AP

”Que va a ser muy complicado, pues sí, lo va a ser, pero qué mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia en el mundo, Messi, si no es el mejor...”, argumentó Ochoa, que le tapó un penal al goleador Robert Lewandowski. Una igualdad contra la Argentina lo dejará en carrera; una victoria lo pondría prácticamente en octavos de final y eliminaría al equipo de Messi. Nada menos. ”Messi tiene esa magia, puede no hacer nada y de un minuto a otro resolver y anotarte un gol. Va a ser un reto bonito y difícil. Estamos listos para competir y para dar la cara”, advirtió.

En dos de los últimos cuatro mundiales, las aspiraciones de México por trascender quedaron sepultadas con dolorosas derrotas ante la Argentina en los octavos de final. Este sábado, el destino de los mexicanos podría correr la misma suerte ante sus verdugos en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. A diferencia de entonces, ahora las dos naciones se enfrentarán en la etapa de grupos, pero en un partido que bien podría ser considerado como una especie de final.

“Para conseguir un buen resultado con la Argentina, lo primero es cambiar la mentalidad”, dijo Andrés Guardado, en una reciente entrevista con la agencia AP. “Las veces que los hemos enfrentado en el papel nos sentimos inferiores y en tu cabeza no debe existir eso, debemos convencernos de que dentro de la cancha puede pasar cualquier cosa”. Resulta todo un mensaje del defensor-volante, de 36 años, próximo a retirarse del Tri. “Tenemos que ir mentalizados a hacer un juego perfecto a nivel táctico, algo parecido a lo que pasó con Alemania en el Mundial pasado”, dijo Guardado, en referencia al histórico 1-0 de 2018, con un tanto de Chucky Lozano, que sigue siendo el mejor de todos.

“Para conseguir un buen resultado la diferencia es cambiar la mentalidad”, insistió. En las calles, al menos, toman la delantera. La hinchada mexicana, una de las más numerosas que arribó a Qatar para la Copa del Mundo 2022, palpita el decisivo partido en Lusail con la confianza de una victoria que al mismo tiempo determine la eliminación de su enorme rival.

”Ay, ay, ay, ay, Messi no llores”, entonaron este jueves los fanáticos aztecas, con el ritmo de “Cielito lindo”, mientras recorrían las calles del tradicional mercado qatarí Souq Waqif, una de las atracciones turísticas de Doha. Los mexicanos mostraron su efervescencia ante lo que muchos ya toman como un clásico de los Mundiales. “México, México...”, arengaron vestidos con la camiseta verde del seleccionado, los típicos sombreros y algún traje del Chapulín Colorado, el entrañable personaje de Roberto Gómez Bolaños.

🇲🇽 🎶 ¡México lindo y queriiiido! 🎶



Sonó el mariachi en las calles de Qatar 🇶🇦. #MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/mfxonvlRSb — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 24, 2022

Al mismo tiempo, el cuerpo técnico dispuso la misma decisión que Scaloni en la Argentina: para los latinos, estar cerca es imprescindible. Por eso, la Selección Mexicana decidió abrir las puertas del búnker que tiene en el hotel spa Simaisma A Murwab Resort, un recinto ubicado a 40 kilómetros a las afueras de Doha. Durante unas tres horas, las familias de los jugadores compartieron un grato momento y pasearon por las instalaciones del hotel.

Juntos, unidos, detrás de un sueño. La hipótesis de otro batacazo.

