Mundial Qatar 2022: la pregunta que Miss Croacia se hizo sobre Argentina y por qué la echaron del estadio contra Brasil

Ivana Knoll, la joven influencer croata de 30 años que se viralizó en los primeros partidos de Croacia en la etapa de grupos por la vestimenta que elegía para ver los partidos, fue expulsada del estadio por su “provocadora” ropa de látex, justo antes de que empiece el partido entre Brasil y Croacia, que terminaría con la victoria de los europeos por penales.

“No permiten que los fanáticos se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla”, dijo la croata nacida en Alemania en 1992 al diario alemán Bild, en alusión a la seguridad del estadio. “Les pregunté por qué eran tan groseros”, agregó. Sin embargo, explicó que hasta el momento no había tenido ningún inconveniente en el Mundial. “Es realmente genial. Nadie me ha dicho nunca que me cubra. Todo el mundo quiere fotos conmigo, incluso los lugareños. Solo en Twitter hubo una reacción negativa de un qatarí. Pero probablemente solo quería llamar la atención”, sostuvo al mismo medio.

Además, adelantó sus planes para el resto de la competición: “De hecho, quería irme cuando los croatas fueran eliminados. Pero ahora definitivamente me quedo hasta la final, sin importar quién juegue allí”. En su último posteo de Instagram, se preguntó: “Para saber ¿cuántos goles marcará Argentina mañana?”, y agregó un emoji de una oreja, además de una cuenta adonde apostar con el resultado.

Así echaban a Ivana Knoll del estadio en Qatar

En Qatar, más de un millón de visitantes llegaron desde todos los rincones del mundo advertidos sobre la cultura musulmana y varias reglas a cumplir: entre ellas, la de la ropa a usar en los estadios. Knöll se viralizó por su forma de vestir en los partidos que su selección, Croacia, jugó en la etapa de grupos y en los siguientes cruces de la Copa del Mundo. Pantalón rojo ajustado, y corpiño con los cuadrados rojos y blancos de la bandera de su país.

Es más, la imagen de ella bajando por las escaleras en el partido en que el equipo de Luka Modric eliminó a Bélgica en el estadio Ahmed bin Alí fue cuestionada por la “doble moral” en un país de normas estrictas para las mujeres. En esa postal se veían árabes sonrientes en la platea con el celular en la mano sacándole fotos. Después de que se viralizara en redes, ella misma la compartió en su Instagram.

Aunque las normativas son inflexibles con las locales, ni las autoridades ni los residentes qataríes hacen sentir a las visitantes, incluidas a las argentinas, algún rigor en cuanto a diferentes formas de vestir o andar por la calle. Se pueden ver mujeres llevar las mismas prendas que en cualquier rincón de Buenos Aires. Sin embargo, Knoll fue expulsada del estadio ante Brasil, como se observa en un video.

En la previa del decisivo choque por los octavos de final entre Japón y Croacia, LA NACION se encontró con Knöll. Su outfit para el encuentro: pollera mini de jean, y medias largas, cinto, moño y top con los colores croatas. Aunque muchos medios la presentaban como una empresaria de ese país de Europa del Este, ella aclaró que solo es “una influencer que vino a divertirse a Qatar”.

Consultada por este medio en aquel partido ante Bélgica, en la puerta 5 del estadio Al Janoub, sobre si tuvo algún llamado de atención por sus prendas en los estadios, fue contundente: “Nadie me dijo nada por mi ropa. Nunca tuve problemas por la forma en la que me visto en Qatar”. La influencer ya es toda una celebridad. Antes de ingresar al sector vip del estadio se frenó a cada paso para sacarse selfies con hinchas, firmar autógrafos y posar para los fotógrafos.

Supuestamente, la modelo había declarado ante los medios alemanes que si Croacia ganaba la Copa del Mundo, se desnudaría. Sin embargo, la propia Ivana se encargó de desmentir esa promesa en su cuenta de Instagram. “¡Noticias falsas! Las mentiras de los medios. No me quitaré la camiseta si Croacia gana el campeonato”, respondió tajante, con lo que esa información difundida en los últimos días quedó en un rumor. Impulsada por la difusión que tuvo durante el Mundial, Knoll ya supera los 2 millones de seguidores en Instagram, la red social donde más se ha mostrado en la Copa del Mundo.

