Mundial Qatar 2022. La vida a contramano: en medio del desierto, los seleccionados están preocupados... por el frío

DOHA.- No hay forma de escapar a la lengua de fuego que espera en las calles de esta ciudad. Nadie puede evitarlo, porque por más que en noviembre y en diciembre aquí se considere que las temperaturas son más “amables” el calor golpea sin contemplaciones a cada uno de los que caminan por la ciudad. En esta parte final del año Qatar cuenta con temperaturas de entre 20 y 30 grados centígrados de media y de entre 16 y 25 en diciembre. Por lo tanto, cada espacio aquí cuenta con un sistema de refrigeración, shoppings, supermercados, estacionamientos, tienen tolvas que expulsan aire fresco y permiten eludir la hostilidad del calor. Incluso, para esta Copa del Mundo, siete de los ocho estadios de esta Copa del Mundo, fueron climatizados con tecnología de avanzada. Hasta allí nada que pueda generar inquietud, sin embargo, existen algunos detalles que hacen creer que los aires acondicionados podrían convertirse en un dolor de cabeza.

“Si no los regulan bien, la van a pasar mal con el frío”, le contó Rodolfo Arruabarrena, el entrenador del seleccionado de Emiratos Árabes Unidos, a LA NACION. En junio de 2022 el Vasco disputó con su equipo el repechaje para ingresar a la Copa del Mundo ante Australia, pero no pudo lograr el objetivo porque cayó por 2-0, en el estadio Ahmed bin Ali de Rayyan, de Qatar. “Cuando fuimos a jugar contra Australia, la verdad que la pasamos mal con el frío. No estaba bien regulado y eso la verdad que es complicado, porque lo sufren los jugadores que están adentro del campo y mucho los que están en los bancos. Ojo, que en los centros de entrenamientos cerrados también el tema del aire acondicionado es para estar atento y pedir que los regulen. A pesar de que afuera de los estadios hace mucho calor, adentro si no cuidan bien la temperatura en la que ponen los sistemas de refrigeración, van a tener que andar todos con una campera”, contó Arruabarrena.

El inmenso sistema de enfriamiento del estadio Al Janoub, de Qatar; la regulación de la temperatura en las canchas y en los centros de entrenamiento, es un problema que enfrentan los seleccionados KARIM JAAFAR - AFP

Este tipo de situaciones que se vivieron en junio último sirvieron como banco de pruebas. Si bien se trató de un encuentro en pleno verano de estas tierras el repechaje entre Emiratos Árabes y Australia, cuando las temperaturas superaron ampliamente los 30 grados, permitieron tomar nota de cada detalle respecto a cómo deben administrarse el frío en los estadios y en medio de esa cuestión estaba Saud Abdulaziz Abdul Ghani, apodado “Dr. Cool”, que desde hace 13 años trabaja para desarrollar la tecnología, que según él puede proteger a los jugadores de las lesiones, ayudar a cuidar el césped e incluso eliminar o reducir los olores corporales en las tribunas.

“Al borde del campo de juego hay unos paneles que atraen el aire caliente hacia unas máquinas que hay debajo, lo enfrían, lo purifican de polen y polvo, como también de piel y pelo humano, y lo devuelven más frío hacia la gente”, explicó Dr. Cool en una entrevista con AFP. En aquellos partidos de repechaje la sensación térmica superó los 40 grados y se buscó que en las tribunas la temperatura fuese de 20 y adentro de la cancha de 17. Según la experiencia de Arruabarrena, esas temperaturas estuvieron por debajo de esos pronósticos.

Dr. Cool explica cómo funciona su revolucionario sistema para refrigerar los estadios KARIM JAAFAR - AFP

El trabajo para lograr un clima ideal en las competencias deportivas lleva muchos años de estudio en Qatar. Y siempre fue un desafió complejo de controlar. En 2015 esta ciudad fue sede del mundial de handball que se desarrolló entre enero y febrero, lejos de las sofocantes temperaturas de verano. En cada estadio que se disputaron los partidos se dispuso de un sistema de refrigeración y el público extranjero desde el arranque de la competencia advirtió que debía llevar un abrigo porque se hacía difícil no sufrir el frío durante cada encuentro.

Los cambios de ambiente son muy impactantes. Las variaciones de temperatura suele ser un problema, generar desde sequedad de garganta y ojos hasta tos y, en casos más severos, bronquitis. Detalles de entrecasa en los veranos, pero que se toman con especial cuidado entre deportistas profesionales.

Si bien varias veces se escucharon reclamos al respecto, no fue sencillo para las autoridades controlar la climatización de cada espacio. Los pasillos de acceso al campo de juego eran “una heladera” llegaron a publicar algunos medios internacionales. La escena más concreta de lo complejo que resultó todo se vio en el partido de los cuartos de final en la victoria de Francia sobre Eslovenia por 32-23, el 28 de enero de ese mismo año. En medio del partido, el jugador que en ese momento era considerado el mejor del mundo en el handball, el francés Nikola Karabatic, solicitó frenar el encuentro. todos se quedaron mirando al central que se dirigió a la mesa de control para solicitar que “por favor apaguen el aire acondicionado o regulen la temperatura porque nos estamos congelando”. No sólo el público y los suplentes estaban sufriendo el frío, sino que los que estaban dentro de la cancha en plena acción estaban padeciendo el sistema de refrigeración del estadio. El juego estuvo detenido por varios minutos, apagaron todas las tolvas y volvieron a encenderlo para que esté por encima de los 22 grados.

Las bocas de ventilación no solo reconvierten el aire, sino que eliminan los olores corporales KARIM JAAFAR - AFP

Los interrogantes sobre cómo se manejarán los sensores de temperatura en los estadios no dejan de circular por esta ciudad. Aunque cuando el Dr. Cool explica los detalles del sistema que él mismo diseñó, todo reluce tanto como cada rincón que se pise aquí. “La idea de los aires acondicionados en los estadios empezó durante el período de verano e implicaba el desafío de poder jugar en temporada de altas temperaturas. Cualquiera de los estadios tiene tres elementos: el césped, los jugadores y espectadores”, explicó el ingeniero.

Y continuó: “Estamos 100% seguros de que les damos a los jugadores un ambiente térmico que les permite esforzarse al 110% sin ser perjudicados por las temperaturas. Para los espectadores y visitantes tenemos varios pequeños difusores que básicamente expulsan aire fresco en un radio de dos metros y lo hacen recircular”.

El complejo sistema que inyecta aire renovado en los estadios, visto desde el exterior de la cancha KARIM JAAFAR - AFP

Los grados de temperatura a los que se ajustará el interior de los estadios se determinaron a partir de análisis térmicos, aunque el equipo encargado reconoce que lo único que puede cambiar es el ambiente y no las condiciones climáticas del país que, aún en invierno, resultan difíciles de soportar. “No controlamos el clima, controlamos cómo la gente percibe la temperatura en los estadios midiendo los niveles de humedad, la velocidad del aire y otros factores, en distintas zonas” , cerró Saud Abdulaziz Abdul Ghani.

La hora de la verdad ya se respira en las calles, corren los oficiales de FIFA, se ven obreros ajustando detalles, ya comienza a correrse el telón de la Copa del Mundo que tendrá como primera función a Qatar y Ecuador en el Estadio Al Bayt. Allí se develará si el frío será un problema que nadie esperaba.