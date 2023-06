Mundial Sub 20: a Israel no le alcanzó para ser finalista, pero se despide con una campaña inolvidable y un sonoro apoyo en las tribunas

escuchar

LA PLATA.- Cuando aún faltaba una hora para que rodara la pelota en la semifinal del Mundial Sub 20, el estadio Único ya estaba completamente repleto de camisetas celestes y banderas uruguayas. Los hinchas rioplatenses llegaron al partido contra Israel con la misión de hacerse escuchar y apoyar con mucha fuerza a su selección, a las puertas de un hito. Pero no serían los únicos. Detrás de uno de los arcos se encontraba un considerable grupo de simpatizantes israelíes de remera azul, algunos argentinos de la colectividad judía y otros que viajaron casi 13 mil kilómetros para ver a su selección en apenas su segundo mundial de cualquier categoría en su historia. Y aunque su camino terminó este jueves con una cerrada derrota por 1-0, el recorrido ha sido inolvidable.

Aquel sector concentrado de hinchas hebreos aportó, desde su llegada, un clima de fiesta absoluta, a la altura de lo que significó un evento trascendente para el fútbol de su país. A pesar de que los uruguayos hicieron retumbar las paredes con su grito de “Soy Celeste”, el contingente israelí marcó fuerte presencia con sus bombos, trompetas, globos, una bandera nacional gigante, bengalas y hasta fuegos artificiales para recibir a su equipo. Los ánimos en las tribunas se mantuvieron altos a lo largo del partido, e incluso llevaron a algún ida y vuelta entre las dos hinchadas: los simpatizantes “visitantes” mojaron la oreja de sus rivalesal cantar “El que no salta es de Uruguay”, a lo que fueron recibidos con silbidos y una respuesta idéntica de los rioplatenses.

Los jugadores de Israel fueron recibidos con bombos, globos, bengalas y hasta fuegos artificiales por sus hinchas en el Estadio Único de La Plata Natacha Pisarenko - AP

Sobre el campo de juego, aquellas enormes muestras de apoyo se sostuvieron sobre un rendimiento que no tuvo precedentes. Luego de superar un grupo C que contenía a grandes nombres como Colombia y Japón, obtuvo triunfos dramáticos contra Uzbekistán, campeón de Asia, y nada menos que Brasil, que también se había hecho con el Sudamericano, para llegar a esta instancia. A pesar de mostrar la intensidad y técnica con la pelota que los caracterizó a lo largo del torneo, el gol de Anderson Duarte a los 16 minutos del segundo tiempo cayó como un fuerte golpe para los jugadores asiáticos, pero el estadio entero se detuvo cuando, en los minutos finales, Ran Binyamin se fue mano a mano con Randall Rodríguez; la milimétrica intervención del arquero charrúa frustró por última vez a Israel, que se despidió del torneo consciente del logro que habían conseguido.

“Tenemos una muy buena generación, y la gente de Israel sabe que podemos alcanzar grandes cosas en el futuro. Solo tenemos que seguir jugando a este nivel”, aseguró el volante El Yam Kancepolsky después del final, mientras que en la conferencia de prensa, el entrenador Ofir Haim fue aún más enfático: “Tengo la piel de gallina. Es algo único, especial lo que hemos hecho. Juntamos a todo un país detrás nuestro, un país que amamos. Hemos intentado representar un país, estamos orgullosos de todo lo que hemos hecho”, aseguró, y luego continuó haciéndose eco del análisis del jugador. “Hemos controlado el partido durante una gran parte, tenemos una gran generación de jugadores. Hay que ayudarles a llegar a la selección mayor. Muchos jugadores de Israel serán conocidos a partir de ahora”.

Ofir Haim se acerca a consolar al delantero Dor Turgeman tras la eliminación de Israel; el DT se mostró sumamente orgulloso de lo hecho por sus jugadores en el Mundial Sub 20 LUIS ROBAYO - AFP

Y el idilio del público argentino ha sido una constante en todo este camino. Incluso en los momentos más complicados de Israel a lo largo de este encuentro se pudo escuchar un coro interminable de “Vamos, vamos, vamos Israel” desde ese sector detrás del arco, algo que emocionó profundamente al propio Haim: “Estoy sin palabras. Por supuesto hemos escuchado mucho a los hinchas de Uruguay en este estadio, pero no tengo palabras suficientes para los hinchas que vinieron hasta acá. Todo el mundo está detrás de nosotros” contó exultante el técnico. “Ahora que estamos tan lejos de casa, este apoyo nos ayudó muchísimo en el torneo”, completó Kancepolsky.

Un periplo por el país en la previa del Mundial

Desde que aterrizaron en Argentina y se instalaron en su concentración de Retiro a mediados de mayo, los futbolistas israelíes y su cuerpo técnico sintieron el aliento de las comunidades judías locales. Hubo un encuentro con ellas en el Náutico Hacoaj y también en la propia embajada en nuestro país. Fue una de las experiencias más movilizantes para el grupo. Ningún futbolista de la delegación había nacido cuando el edificio de la calle Arroyo al 900 voló por los aires. El atentado se llevó consigo 22 vidas y dejó 242 heridos. “Nos habló Víctor, un empleado de seguridad de la embajada que estuvo aquel día. Y luego habló Boni Guinzburg, un exarquero retirado en 2001 que hoy es el director de selecciones juveniles de Israel. ‘Somos embajadores de Israel’, dijo”, recordó Eitan Dotan, jefe de prensa del equipo israelí, a LA NACION.

A lo largo del Mundial, el público argentino entabló una fuerte conexión con la selección israelí a partir de la numerosa comunidad judía en Buenos Aires JUAN MABROMATA - AFP

Al día siguiente de su debut contra Colombia conocieron la Bombonera. No fue una visita exclusiva del equipo juvenil, sino que había otras personas en la cancha de Boca recorriendo sus entrañas. Entre ellas, Dotan divisó a una pareja con un bebé de apenas unos meses de vida. “Me di cuenta de que era una familia judía, me acerqué y le pregunté a la madre si lo podíamos tener con nosotros en la cancha. Y sacarnos una foto con él. Me respondió que era un honor. Lo tomó en brazos Ofir Haim (el entrenador) y salió la fotografía. La verdad es que aquí todo es muy lindo”, destaca.

Mirando hacia atrás, Haim reconoció a LA NACION que hace tiempo que quería tener la oportunidad de visitar el país, una ocasión que ganó aún más importancia al tratarse de una Copa del Mundo: “Nos han ayudado, nos han enseñado cosas acá muy importantes. Estar en Argentina y cerca de Diego Maradona es increíble. Toda mí vida he querido venir aquí y cuando nos dijeron que veníamos aquí sabíamos que era un superpoder futbolístico, con Maradona, con Messi. Fue un orgullo venir aquí”, destacó el DT, que también reconoció sin tapujos que no se sentía cómodo ante la idea de viajar a Indonesia, la sede original del torneo, que fue modificada debido a que el país asiático no quería recibir a la delegación israelí.

El triunfo contra Brasil, uno de los puntos altos de la campaña de Israel a lo largo del Mundial Sub 20

Israel ya no puede avanzar más en el torneo, pero su participación no terminó con esta derrota ante Uruguay. Tendrán la posibilidad de pelear por colocarse una histórica medalla de bronce el domingo, cuando jueguen el partido por el tercer puesto, para coronar un Mundial tan inverosímil como inolvidable.

Jugadores como Roy Revivo, Dor Turgeman y Hamza Shibili han conseguido poner sus nombres en un escenario internacional, y seguramente atraerán un interés de Europa que parecía imposible. Y todo lo han conseguido ganándose al público argentino con un estilo valiente, batacazos y una innegable identificación cultural. Todo ha sido ganancia en la experiencia mundialista israelí.