Mundial Sub 20: quiénes son y cómo juegan los rivales de la selección argentina para la fase de grupos

Por si la organización del Mundial Sub 20 -y con ella un lugar automático en el torneo- no fuera suficiente premio para la selección argentina después de una muy floja campaña en el Sudamericano de Colombia, el sorteo de la competición parece haber fallado, una vez más, en favor del equipo que conduce Javier Mascherano. Pudiendo haberse cruzado a potencias de la categoría como Inglaterra, Japón o Nigeria, la fortuna le deparó selecciones que, en la previa, parecerían no presentar demasiada resistencia para superar el grupo A: Uzbekistán, Nueva Zelanda y Guatemala.

No obstante, a pesar de no tener los pergaminos de la albiceleste en la historia de la competición ni tampoco una gran presencia en los mundiales de mayores, los tres equipos han llegado a esta instancia demostrando un nivel muy consistente y luchador, motivo por el cual no hay razones para subestimar estos encuentros. Es necesario remontarse a la última experiencia mundialista en 2019, donde el equipo de Fernando Batista no pudo pasar de los octavos de final, vencido en penales por Mali. Por esta razón, vale la pena explorar cómo llegan los tres rivales argentinos a la presente Copa del Mundo para saber con qué se enfrentará el conjunto local.

Javier Mascherano se hará cargo de la selección argentina Sub 20 en el Mundial de la categoría, que tendrá lugar en el país, después de su flojo desempeño en el Sudamericano Fernando Vergara - AP

Nueva Zelanda: el registro perfecto

En la categoría Sub 20, Oceanía goza de una presencia muchísimo mayor de la que suele tener en las Copas del Mundo de mayores: desde 2017 tiene dos cupos asegurados, en relación a la media plaza que portó en la era de los Mundiales de 32 equipos. Y con la “transferencia” de Australia a la confederación asiática, Nueva Zelanda ha sido el gran beneficiario: desde que hizo su debut en 2007 ha dicho presente en siete de las ocho ediciones posteriores, con la única excepción en 2009, e incluso fue país organizador en 2015.

Aún así, su continua presencia en los Mundiales recientes no deben sacarle mérito al enorme logro que consiguió el equipo que conduce el inglés Darren Bazeley, de amplia experiencia en el seleccionado, donde cumple los cargos de director deportivo y entrenador interino de la mayor. En el campeonato oceánico Sub 19 que organizó Tahití, los Junior White Caps ganaron todos sus partidos de grupo y de etapa eliminatoria, convirtiendo 33 goles sin recibir ni uno en tan solo seis partidos, un promedio de más de cinco por encuentro. Su plantel está conformado casi en su totalidad por jugadores basados en la liga local, salvo la figura del equipo Jay Herdman, hijo del ex DT de la selección femenina y actual entrenador de Canadá John Herdman, que milita en las categorías inferiores de Vancouver Whitecaps. Por vía de su padre, el volante puede representar tanto a Nueva Zelanda como a Canadá e Inglaterra, de donde proviene su familia, pero insiste que fue siempre “Kiwi de corazón”.

Darren Bazeley, entrenador de la selección neozelandesa Sub 20, ganó su eliminatoria ganando todos sus partidos y sin recibir goles Phil Walter - Getty Images AsiaPac

La selección oceánica consiguió su mejor registro histórico en las últimas tres Copas del Mundo, donde alcanzó los octavos de final, pero fue superada en la misma instancia en cada ocasión. Portugal se quedó con el triunfo sobre el final en 2015, Estados Unidos goleó por 6-0 en 2017 y Colombia debió acudir a los penales para vencerla en 2019. La expectativa para esta edición es intentar ir un paso más y llegar a los cuartos, y el grupo que le deparó el sorteo sostiene ese optimismo.

Uzbekistán: campeón continental

El camino que llevó a Uzbekistán a su quinto Mundial Sub 20 también significó un hito para el país que previamente fue parte de la Unión Soviética. En la Copa Asiática de la categoría en la que fueron organizadores superaron sin problemas su grupo y luego vencieron a Australia en cuartos de final, Corea del Sur en la semifinal e Irak en la definición para coronarse campeones continentales Sub 20 por primera vez, repitiendo el título que ya habían obtenido en la categoría Sub 23 en 2018.

Uzbekistán se consagró campeón de la Copa Asiática Sub 20 a principios de año, repitiendo la hazaña con la Sub 23 en 2018

El arquitecto del triunfo y la clasificación es el entrenador Ravshan Khaydarov, considerado como uno de los mejores técnicos uzbekos de la historia. Su vasta trayectoria lo llevó a dirigir su selección en todos los grupos etarios, desde el Sub 19 hasta la mayor, y fue con este mismo equipo que alcanzó en dos ocasiones los cuartos de final; en 2013 fue Francia la que frenó su sueño, y en 2015 cayó en un cerrado duelo ante Senegal. Justamente en aquella última campaña destacó uno de los mejores jugadores de su historia, Eldor Shomurodov, que fue compañero de Paulo Dybala en Roma y es el máximo goleador de la historia del seleccionado mayor.

Uzbekistán es, además, el único equipo al que la selección argentina Sub 20 enfrentó en el pasado. Fue en el Mundial 2003, en Emiratos Árabes Unidos, y resultó ser un duelo nada fácil para la Albiceleste que dirigía Hugo Tocalli. Alexander Geynrikh le dio al conjunto asiático una sorprendente ventaja con apenas 4 minutos jugados, y el empate argentino no llegó hasta el minuto 25 del segundo tiempo, de la mano de Leandro Fernández. Pero sobre el final, un penal en tiempo de descuento de Fernando Cavenaghi firmaría la remontada por 2-1 para el seleccionado, que terminaría ese torneo en la cuarta posición.

Argentina 🇦🇷 no tiene antecedentes ante Guatemala 🇬🇹 y Nueva Zelanda 🇳🇿 en mundiales Sub 20. Pero sí con Uzbekistán 🇺🇿: un trabajadísimo triunfo 2-1, con tanto de Cavenaghi en el minuto 93’. Lo relató @WalterNelson50 y lo comentó @ale_fabbri. Los de Tocalli terminaron cuartos. pic.twitter.com/9N4DGPxsDP — Facundo Terrés Grimaldi (@OffsideStats) April 21, 2023

En la actualidad, las figuras del equipo son Abdukodir Khusanov, un aguerrido defensor ambidiestro que milita en el fútbol bielorruso, y Abbosbek Fayzullaev, un volante con llegada al área rival que fue nombrado como el mejor jugador de aquella Copa Asiática que ganó con su país. Ambos sueñan con repetir en suelo argentino lo hecho por su selección en 2013 y 2015, o incluso ir más allá.

Guatemala: un viaje de película

Para el conjunto centroamericano, el trayecto hacia su segunda Copa del Mundo fue mucho más dramático. Comenzaron su campaña en el campeonato Sub 20 de la Concacaf de la peor manera: Honduras le propinó una goleada por 5-1 en su debut. Por suerte, triunfos sobre Panamá y Aruba le dieron el pase a los octavos de final, y tensos enfrentamientos ante Canadá y México, que se definieron desde el punto de penal, le aseguraron su lugar en la cita máxima. No obstante, su derrota en la semifinal a manos de la República Dominicana, también por penales, significa que es el único rival de la Argentina que no llegó al Mundial como campeón de su confederación.

Guatemala revirtió un dramático inicio de su campaña eliminatoria para asegurar su lugar en el Mundial Sub 20 por segunda ocasión

Donde Guatemala sí tiene una ventaja sobre sus rivales en la zona es en el hecho de que ya se enfrentó a una de ellas hace muy poco tiempo. En febrero, los dirigidos por el mexicano Rafael Loredo llevaron una gira oceánica en la que debutaron frente a Nueva Zelanda, en un partido muy accidentado: nueve jugadores neozelandeses se perdieron el encuentro por condiciones climáticas que les impidieron viajar, y en el equipo centroamericano debió atajar el defensor José Quiñónez, dado que los otros dos arqueros tampoco estaban disponibles. Por fortuna para el zaguero, el partido terminó en victoria por 3-1 para su equipo, que comenzó perdiendo a los 7 minutos pero revirtió el resultado en el segundo tiempo con auténticos golazos.

Así fueron los goles se la selección sub 20 de Guatemala frente a Nueva Zelanda. La azul y blanco realizará tres juegos de preparación en Indonesia. pic.twitter.com/k5cIiVNwBj — Hector Morales El Negro (@HMoralesDepor) February 17, 2023

Con mayoría de su plantel basado en su país, algunos de sus jugadores han tenido experiencia en la MLS estadounidense, incluyendo el defensor Arian Recinos (de New York Red Bulls), el volante Allan Juárez (hoy en San José Earthquakes) y el punta Arquímides Ordóñez, que milita en FC Cincinnati y quien se erige como la figura del equipo; sus cinco goles en el campeonato de la Concacaf le valieron un lugar en el mejor equipo del torneo y su debut en la selección mayor. También se basarán en el heroísmo del arquero Jorge Moreno, que contra México tapó un penal en el tiempo regular y otros tres en la tanda que aseguraron su presencia en la Copa del Mundo.

Los otros candidatos

Tras el sorteo, gran parte de la atención se posó sobre el grupo D, que rápidamente comenzó a ganarse el mote de “grupo de la muerte” al contener a tres grandes candidatos al título: Nigeria, Italia (que podría contar con el jugador de Belgrano Bruno Zapelli) y Brasil, campeón del Sudamericano en Colombia y que cuenta con figuras como Endrick, Vitor Roque, Matheus França y Andrey Santos; la República Dominicana completa la zona.

Brasil fue campeón del Sudamericano Sub 20 en Colombia y se erige como uno de los candidatos para el Mundial en la Argentina CBF

Otro de los grandes candidatos es Inglaterra, que cuenta con varios futbolistas que son regulares en el fútbol de mayores como Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund), Samuel Iling-Junior (Juventus), Samuel Edozie (Southampton), Carney Chukwuemeka (Chelsea) y Aaron Ramsey (Aston Villa). Compartirá el grupo E con Irak, Túnez y Uruguay, que también tuvo un muy buen desempeño en el Sudamericano, liderado por el delantero Nicolás Siri. Además, Francia ocupa el grupo F con Corea del Sur, Gambia y Honduras, y Estados Unidos encabeza el B con Ecuador, Fiji y Eslovaquia. Curiosamente, será el sexto Mundial consecutivo en el que el último campeón no podrá defender su título, debido a que Ucrania no consiguió entrar por vía de la eliminatoria europea.