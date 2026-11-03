Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar violentamente contra el arquero de otro equipo

MADRID.- El delantero de Tenerife Jesús ‌de Miguel falleció ‌este martes a los 30 años, un día después de sufrir un ​paro cardíaco ⁠tras ⁠un choque durante un partido, según informó ​el club de Segunda División española.

“Rotos ‌de dolor, con un ​nudo en la ​garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (...) de Jesús de Miguel Alameda”, ​dijo la entidad en un comunicado en X. “No hay ⁠palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue ‌este sentimiento repleto de tristeza”, sumó.

Murió el delantero de Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe sufrido en un partido. captura de redes

El partido contra FC Andorra se suspendió a los siete minutos del tiempo de descuento después de que De Miguel se desplomara ‌tras un choque con el arquero visitante, Jesús ⁠Owono, quien había salido precipitadamente de ‌su área para despejar un balón ⁠largo y golpeó al ⁠delantero en el pecho con la rodilla.

De Miguel tenía la intención de controlar la pelota en el centro del campo cuando Owono salió a despejar la número 5, arrollando al delantero rival en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López. El jugador de Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por las asistencias.

Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar contra el arquero de otro equipo

Según la prensa española, el jugador de Tenerife sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el golpe, del que pudo ser reanimado. El árbitro suspendió el encuentro. El equipo médico atendió al jugador en el terreno de juego durante más de ‌cinco minutos antes ​de que fuera trasladado al hospital en ambulancia y quedara internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife.

Murió el delantero de Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe sufrido en un partido. captura de redes

“Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador de C. D. Tenerife. El club quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos”, envió sus respetuosos saludos la institución madrileña.

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Con información de las agencias Reuters y AFP