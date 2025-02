Murió el histórico líder del Porto, el dirigente más laureado del fútbol mundial

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, expresidente del FC Porto, falleció el sábado a los 87 años tras luchar contra una enfermedad oncológica. Su legado de 42 años al frente del club azul y blanco marcó una era de éxitos sin precedentes, con 2591 títulos en todas las disciplinas, incluyendo 69 conquistados con el equipo de fútbol masculino, lo que lo convierte en el dirigente deportivo más laureado del fútbol mundial. Su partida ha generado una profunda tristeza en la comunidad portista y en el mundo del deporte.

El impacto de su gestión es innegable. Pinto da Costa tomó las riendas del Porto el 27 de abril de 1982 y lo transformó en una de las instituciones más ganadoras del mundo. Bajo su liderazgo, consiguió logros históricos, como la conquista de la Copa de Europa en 1987 ante el Bayern Múnich en Viena y en 2004, ya en su formato habitual de Champions League, con el triunfo sobre el Mónaco en Alemania, bajo la dirección técnica de un joven José Mourinho. Además, obtuvo una Copa de la UEFA (2003), una Europa League (2011) y dos Copas Intercontinentales (1987 y 2004), entre otros títulos. Los numerosos títulos nacionales durante su presidencia le permitieron acabar con la hegemonía de los clubes de Lisboa: Benfica y Sporting.

“Estamos hablando del presidente con más títulos en el mundo. Además, transformó por completo el fútbol portugués, que antes de su presidencia estaba totalmente dominado por el equipo de la capital”, expresó Luís Henrique Leite Magalhães Viana Catarino, hincha del Porto de 29 años.

El presidente celebrando la Supercopa de Portugal en 2020 ante Benfica. MIGUEL RIOPA - AFP

Otro aficionado del club, Roger Fernando Leitão da Costa, de 32 años, gestor de marketing digital, agregó: “Transformó un club nacional, que era bastante más regional, y lo convirtió en uno de los mejores clubes del mundo, ganando mucho protagonismo a nivel nacional. El presidente con más títulos de la historia. Me puso triste”.

La noticia de su fallecimiento conmovió a la comunidad del Porto. Inês Afonso Pinto Soares Carneiro, de 25 años, profesora de yoga aéreo y trabajadora de la empresa PLW (Pedro Lino World), que organiza las fiestas de cumpleaños del Porto en el estadio do Dragão, relató: “Estaba saliendo del Estadio do Dragão cuando recibí la noticia. Justo había estado hablando sobre él, así que fue un impacto; se me llenaron los ojos de lágrimas”, en diálogo con LA NACION.

Los recuerdos sobre su figura son innumerables, para uno de los presidentes que más tiempo ha estado en un mismo club como dirigente. “Mi primer recuerdo de Pinto da Costa es de cuando era pequeña e iba al estadio a ver los partidos del Porto. Todos cantábamos ‘Pinto da Costa alé, alé’ y él siempre tenía esa actitud de amor por el Porto y por sus aficionados”, dijo Pinto Soares Carneiro, mientras se dirigía al velorio que se realizó el domingo por la tarde en la Iglesia Paroquial de Santo António das Antas, de Portugal.

Una multitud de hinchas realizó un banderazo en su honor, mientras esperaban la llegada de la urna del histórico presidente.

Entre las figuras destacadas que participaron del velorio están el defensor histórico de la selección de Portugal y Real Madrid, Pepe, que se retiró el año pasado del fútbol en el Porto, a los 41 años.

También estuvo Sérgio Conceição, ex entrenador del club portugués, donde también tuvo su paso como jugador en dos etapas. El actual técnico del Milán, que tenía una estrecha relación con el presidente emérito, pasó por la iglesia y, a la salida, fue acorralado por los fanáticos, quienes cantaron canciones con respecto a su paso por el banco del Porto.

El mismísimo Cristiano Ronaldo, expresó: “Mis sentimientos a la familia y a toda la nación portista. Descanse en paz”, en un comentario en Instagram de la publicación oficial del Porto.

A su vez, el Special One le dedicó una publicación en sus redes sociales al presidente con el que logró conquistar Europa: “Siento un tremendo honor ser parte de tu historia, y siempre estaré agradecido por tu confianza y la influencia que tuviste en mi carrera. Así nos despedimos cuando el verano pasado nos conocimos en tu querida ciudad”.

“Recuerdo que ya trabajaba en el Dragão y que, cuando él pasaba cerca de mí en el estadio, sentía ese nerviosismo en el estómago, sonreía de oreja a oreja y recibía de vuelta una sonrisa igual. Había un gran respeto por todos los aficionados del Porto”, relató la profesora de yoga aéreo.

Además de su capacidad como dirigente, su carisma y su estilo inconfundible marcaron a varias generaciones.“Su manera carismática de responder en las conferencias de prensa, muchas veces con ironía, era inconfundible”, destacó Catarino.

Una de sus frases más icónicas fue: “En realidad, estaba de camino a urgencias cuando pasé por la morgue y vi que allí estaba gran parte del Benfica. Ahí me mejoré y me fui”. Esta frase es un comentario irónico en respuesta al rumor de que había sufrido un infarto y estaba camino al hospital de la Luz, del mismo nombre que el estadio de Benfica.

Por su parte, Leitão da Costa coincidió: “Era un tipo genial, no solo como dirigente en el fútbol o empresario, sino que tenía un carisma increíble. Sus entrevistas eran surreales, tenía un humor ácido, irónico. Fue una gran figura, no solo en el deporte, sino en Portugal en general”.

El presidente en el Teatro Coliseo de Oporto, de Portugal, cuando presentó su candidatura a la reelección, la cual perdió frente a André Villas-Boas, dejando el cargo tras 42 años. MIGUEL RIOPA - AFP

Sin embargo, no todos los recuerdos son felices. Para Pinto Soares Carneiro, uno de los momentos más difíciles fue cuando Pinto da Costa perdió las elecciones, por primera vez en su historia, en mayo de 2024, dando fin a 42 años al mando del club: “Lloró, y me dieron ganas de llorar también, porque ningún presidente tendrá jamás el amor que tenía el presidente de los presidentes”.

Para Leitão da Costa, el desenlace de su gestión dejó una sensación agridulce: “Me puso triste, sobre todo porque hizo tanto por el Porto y, de algún modo, terminó saliendo por la puerta de atrás. Pero eso también tiene que ver con sus últimos años de trabajo. Creo que probablemente ya no estuvo tan presente en los últimos años y que su nombre fue más bien utilizado por el resto de la dirigencia”.

También cuestionó su candidatura en las últimas elecciones, en las que resultó ganador André Villas-Boas: “El hecho de que se haya presentado en estas últimas elecciones muestra que él ya no estaba en condiciones. Muy probablemente, ya no se ocupaba del trabajo desde hacía tiempo, solo ponía el nombre”.

Villas-Boas no va a asistir al funeral de Pinto da Costa, que se realizará el lunes a las 11 hora local (8 de la mañana de la Argentina), por respeto a su última voluntad. Antes de su fallecimiento, dejó en su libro una lista de personas que no serían bienvenidas en su ceremonia fúnebre, entre los que figuraba el actual presidente del Porto.

“Tengo un gran aprecio por Pinto da Costa y por su palabra. No quiero generar hostilidad ni alterar un momento que debe ser solemne para su familia. Tampoco quiero ir en contra de su voluntad, que fue directa y clara”, expresó Villas-Boas este domingo. “Si la familia expresa algún deseo al respecto, lo reconsideraré, pero fue una palabra dicha en vida que pretendo respetar”, concluyó ante un el medio portugués A Bola.

El carnet de socio de Pinto da Costa del FC Porto. Largos dias tem 100 anos

Además, Leitão da Costa comentó una controversia durante su gestión: “Posiblemente, tengo una opinión diferente a la de la mayoría de los portistas, porque me queda un poco la sensación amarga por los esquemas menos éticos e incluso ilegales que se usaron en el camino, ¿no? Como el caso del ‘Apito Dourado’ y demás”.

El famoso caso de “Apito Dourado” (Silbato Dorado), fue un escándalo que sacudió el fútbol portugués en 2004, con una investigación que reveló intentos de sobornos a árbitros. El Porto estuvo involucrado y fue sancionado con la resta de seis puntos en la liga, aunque esto no afectó su coronación al final del campeonato. Pinto da Costa fue señalado en la investigación y, aunque el impacto a nivel institucional no fue devastador, el caso dejó una mancha en su enorme trayectoria.

Pasados algunos años del acontecimiento, el presidente llegó a bromear sobre la situación: “¿Se compraban árbitros? Yo creo que no. Ahora bien, no era una confesión peligrosa, porque ya había prescrito. Pero no es verdad”.

No obstante, Leitão da Costa remato: “Pero fue él quien hizo del Porto lo que es el Porto. Desde que tengo memoria, el Porto es Pinto da Costa y Pinto da Costa es el Porto”.

La camiseta especial del Porto, en honor a Jorge Pinta da Costa, utilizada en la última jornada. FC Por

El domingo, en la jornada de la Liga Portuguesa, se realizó un minuto de silencio en su honor, y los jugadores del Porto le dedicaron el triunfo obtenido en la fecha por 1-0 ante Sporting Club Farense. Entre los titulares de los Dragones estuvo presente el defensor argentino Nehuén Pérez, mientras que el ex Boca, Alan Varela, entró desde el banco a los 72 minutos. El único tanto lo hizo Francisco Moura.

Por su parte, el actual entrenador del Porto, el argentino Martín Anselmi, habló en conferencia de prensa tras la victoria en esta jornada: “Fue una victoria especial para nosotros. No tuve la suerte de trabajar con el expresidente, pero sé reconocer su legado. El lema de nuestro club es ganar desde 1893, pero desde 1982 tenemos que ganar aún más. Fueron 42 años llenos de éxitos y esta victoria la dedicamos a él y a toda su familia”.

El capitán del equipo, el arquero Diogo Costa, publicó en redes sociales un homenaje a Pinto da Costa y un agradecimiento a Farense por la corona de flores que le dieron previo al encuentro.

A pesar de la tristeza por su partida, su legado es imborrable. “Es una pena la forma en que deja el club, pero la historia no se borra. Sin duda, el presidente de los presidentes”, señaló Catarino.

“Es imposible no estar triste, a pesar de su edad. Pero así es, la historia del Porto y la historia de Pinto da Costa se fusionan. Él fue quien creó la nación azul”, concluyó Leitão da Costa.

Meses antes de morir, el deseo del presidente seguía siendo el mismo: “Deseo que el FC Porto sea ganador, en el fútbol y en todas las modalidades, en Portugal y en las competiciones internacionales, en el presente y en el futuro, esté quien esté dirigiéndolo. ¡Viva el Futebol Clube do Porto!”.